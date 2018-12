Mondiale Club | Al Ain in semifinale

Mondiale per club calcio 2018 - il tabellone delle semifinali. Programma - orari e tv. Definiti gli accoppiamenti : Delineate le semifinali del Mondiale per club di calcio: oggi ad Al Ain, negli Emirati Arabi Uniti, si sono giocati i quarti di finale, che hanno visto le vittorie dei giapponesi del Kashima Antlers e dei padroni di casa dell’Al Ain. La formazione asiatica affronterà il Real Madrid, mentre la compagine ospitante se la vedrà con il River Plate. Nel primo dei quarti di finale i giapponesi hanno battuto in rimonta per 3-2 i messicani del ...

Calcio - Mondiale per club 2018 - Kashima Antlers-Guadalajara 3-2 : i giapponesi affronteranno il Real Madrid in semifinale : Il primo quarto di finale del Mondiale per club di Calcio ha visto i giapponesi del Kashima Antlers battere 3-2 i messicani del Chivas di Guadalajara. Il club campione d’Asia è riuscito ad avere la meglio in rimonta, con un’ottima gara nel secondo tempo e a regalarsi così la possibilità di affrontare il Real Madrid in semifinale. Alle 17.30 si svolgerà invece la sfida tra i padroni di casa dell’Al-Ain e i tunisini dell’Espérance, con la ...

River Plate - il Mondiale per Club per salire sul tetto del mondo : Il River Plate va a caccia del Mondiale per Club, torneo organizzato dalla FIFA, giunto alla sua quindicesima edizione che si gioca anche quest’anno negli Emirati Arabi Uniti.La formula di questo torneo prevede la partecipazione dei vincitori delle sei competizioni continentali più la squadra campione nazionale del paese ospitante.Un vecchio e nostalgico come me è però rimasto affezionato alla cara vecchia Coppa Intercontinentale, che ...

Mondiale per Club - Al-Ain ai quarti : decisivi i rigori : ROMA - I padroni di casa dell' Al-Ain accedono ai quarti del Mondiale per Club . Si è aperto con una partita piena di gol e ribaltoni la kermesse della Fifa in corso negli Emirati Arabi. La formazione ...

Mondiale per club - oggi il via. Real Madrid-River Plate finale scontata? : Real Madrid campione del mondo: un'altra notte da... galattici PARTECIPANTI - Al-Ain e Team Wellington si sfidano in una gara ad eliminazione diretta per accedere al secondo turno, dove incontreranno ...

Mondiale per club - pronta la rivoluzione : Si comincia oggi. Con una poco eccitante sfida tra Al-Ain e Team Wellington che terrà a battesimo il Mondiale per club 2018. Un torneo dai trascorsi recenti, visto che l'attuale formula fu inaugurata soltanto tredici anni fa, ma che è già senza futuro perché la Fifa è pronta a introdurre una manifestazione con tutt'altro appeal rispetto a quella attuale.Se oggi le danze saranno aperte dai campioni degli Emirati Arabi Uniti, in qualità di Paese ...

Mondiale per club 2018 - tutte le qualificate. Calendario - programma - orario e tv : Il Mondiale per club 2018 di calcio si disputerà negli Emirati Arabi Uniti dal 12 al 22 dicembre. Alla competizione iridata parteciperanno sette squadre cioè le formazioni capaci di conquistare i vari titoli continentali più l’Al-Ain in rappresentanza del Paese ospitante. Il Real Madrid va a caccia del terzo trionfo consecutivo in questa manifestazione, i detentori della Champions League partiranno con i favori del pronostico e se la dovranno ...

Volley femminile - Mondiale per Club 2018 : VakifBank Istanbul-Minas Tenis sarà la Finale - Guidetti a caccia del bis iridato : VakifBank Istanbul e Minas Tenis Clube si sfideranno nella Finale del Mondiale per Club 2018 di Volley femminile, le Campionesse d’Europa e le Campionesse del Sudamerica si sfideranno domani a Shaoxing (Cina) nel match che assegna il titolo iridato. Incrocio dunque tra Turchia e Brasile, le ragazze di Giovanni Guidetti cercheranno di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno contro il Rio De Janeiro mentre le sudamericane inseguono ...

Ecco il nuovo Mondiale per Club : 24 squadre - 12 europee : L’articolo di Repubblica Da una parte il nuovo saliscendi predisposto dall’Uefa, con tre competizioni per Club interconnesse tra loro (la Champions, l’Europa League e la nuova terza coppa); dall’altra la Fifa e il progetto di un Mondiale per Club che potrebbe rivoluzionare il calcio così come lo vediamo (e lo intendiamo) da decenni. Oggi Repubblica dedica un articolo a questo nuovo progetto. Anzi, scrive che proprio su ...

Calendario Mondiale per club calcio 2018 : date - programma e orario. Come vederlo in tv e streaming. Le squadre partecipanti : Il Mondiale per club 2018 di calcio si avvicina e la location degli Emirati Arabi Uniti, dal 12 al 22 dicembre, è pronta per ospitare la rassegna iridata. Alla competizione prenderanno parte sette squadre cioè le formazioni capaci di conquistare i titoli continentali più l’Al-Ain in rappresentanza del Paese ospitante. Il Real Madrid va a caccia del terzo trionfo consecutivo in questa manifestazione e partono con i favori del pronostico. I ...