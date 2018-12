Le leggende metropolitane in Italia

Le leggende metropolitane nella storia dell’epidemia hiv/Aids : Il virus dell’immunodeficienza umana (hiv),si sviluppò in Africa, ma se ne cominciò a parlare nel mondo occidentale solo nei primi anni ’80. Stime del 2012 parlano di 1,6 milioni di persone morte a causa del virus (Foto: Getty Images) Come ogni anno dal 1988, il primo dicembre si celebra la Giornata mondiale contro hiv/Aids. L’epidemia ha segnato in particolare il XX secolo, ma nonostante tutti i progressi fatti manca ancora ...

Le leggende metropolitane del mondo dei fumetti : (foto: Getty images) La morte di Stan Lee è stata una notizia da prima pagina in tutto il mondo e, oggi, in pochi negano apertamente al fumetto un posto nella storia dell’arte e della cultura. Un riscatto tutto sommato recente, trascinato da film, serie tv e videogiochi e altri adattamenti. Anche chi non ha mai letto un fumetto conosce i nomi dei principali personaggi che hanno pronunciato le loro prime parole dentro ai baloon, e non ...

Di Maio : “Standard & Poor’s? Dicono che ci ha mazzolati ma il governo non arretra. Su di noi leggende metropolitane” : “Standard & Poor’s non ci ha declassati. Soltanto che, siccome bisogna leggere il negativo anche dove non c’è, stamattina tutti Dicono che ci ha mazzolati. Invece deve essere ben chiara una cosa: questo governo non arretra, si farà il reddito di cittadinanza, si farà la pensione di cittadinanza, si farà la quota 100 per mandare in pensione le persone”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, oggi a ...

Le leggende metropolitane sul cioccolato : (foto: Getty Images) È appena cominciato a Perugia Eurochocolate e in mezza italia spuntano come funghi i suoi cloni, feste del cioccolato che a vario titolo cercano di intercettare la migrazione dei golosi. Inutile ricordare l’importanza del cioccolato dal punto vista culturale, oltre che gastronomico ed economico. Basti dire che, come per il caffè, esiste addirittura un mito che racconta come il prezioso alimento è arrivato nelle mani ...

Le leggende metropolitane della Guerra fredda : Anni ’60, illustrazione di un rifugio antiatomico (foto: Hulton Archive/Getty Images) La Guerra fredda sta tornando di moda. Mentre il film polacco Cold War, per il quale il regista Pawel Pawlikowski è già stato premiato a Cannes, si avvia verso gli Oscar, la cronaca ci racconta come le superpotenze, vecchie e nuove, non abbiano mai smesso di flettere i muscoli. Se è possibile che la dissoluzione dell’Urss abbia un po’ ...