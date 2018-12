Olympe Pélissier | la favola della cortigiana che sposò Gioachino Rossini

huffingtonpost

(Di venerdì 14 dicembre 2018) "Fedora nascondeva un cuore di bronzo in un involucro fragile e grazioso. (...) Malgrado il suo acume, non aveva cancellato le tracce delle sue origini plebee; dimenticarsi di se stessa era una finzione: le sue maniere, invece che essere istintive, erano state acquisite laboriosamente""La peau de chagrin", Honoré de BalzacParigi, 13 novembre 1868 – Le ombresera si allungavano sulle pareticamera avvolgendola nell'oscurità e portando con sé un sentore di morte. Si erano spente le note, svanite le risate che tante volte avevano animato la villa di Passy, svuotate le stanze un tempo straripanti di amici: artisti, scrittori, intellettuali, musicisti. Le sembrava ancora di vederli là, in piedi a sorseggiare una bevanda calda nelle lunghe notti dell'inverno francese: Alexandre Dumas, Eugène Delacroix, Franz Liszt, Giuseppe Verdi.E ...