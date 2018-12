Olimpiadi | Zaia | il più bel regalo alla montagna veneta

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 : Giuseppe Sala “Apertura di Salvini molto interessante” - Luca Zaia “Candidatura va sostenuta ancora di più” : Sembra tutto filare per il verso giusto nella candidatura di Milano e Cortina per le Olimpiadi Invernali del 2026 . Oggi, dopo anche il referendum di Calgary che ha praticamente messo fuori dai giochi la città canadese, alcune delle principali figure politiche italiane sembrano aver trovato la giusta comunione d’intenti. Il Ministro degli Interni, Matteo Salvini , ha parlato della candidatura italiana: “Ho visto il progetto, è uno di ...

Olimpiadi : Zaia domani al Coni per incontro con Malagò - Fontana - Sala e Ghedina : Venezia, 16 ott. (AdnKronos) - Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sarà domani nella sede del Comitato Olimpico Nazionale al Foro Italico dove, alle ore 11, si terrà il previsto vertice per proseguire il lavoro comune per la candidatura italiana di Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali