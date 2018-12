Efficienza energetica | Palazzo Barberini diventa “museo smart” grazie alla tecnologia di

ICS - accordo con Federesco per lo sviluppo dell’Efficienza energetica : Credito Sportivo e Federesco hanno siglato un accordo per promuovere e valorizzare la cultura e lo sviluppo dell’efficientamento energetico. L'articolo ICS, accordo con Federesco per lo sviluppo dell’efficienza energetica è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Fare Pil con l’Efficienza energetica : Come stimolare una crescita economica che consenta di salvaguardare il rapporto deficit/PIL e al contempo destinare risorse importanti a iniziative di tutela sociale che, invece, tale rapporto tendono a deprimere? E d’altro canto, come limitare drasticamente le emissioni climalteranti? Le due questioni sono complementari, perché affrontare con determinazione la seconda può innescare gli investimenti per lo sviluppo sostenibile utili alla ...

Fare PIL con l'Efficienza energetica : ... frutto di successive stratificazioni normative, che meriterebbe una revisione in chiave strategica al fine di poter connettere concretamente la riqualificazione energetica e l'economia del Paese. ...

Amici della Terra : X Conferenza nazionale sull'Efficienza energetica : ... la Conferenza riunisce allo stesso tavolo i rappresentati delle istituzioni, delle aziende e del mondo associazionistico per definire insiem le misure di policy possibili e necessarie. Nella ...

Ambiente : Amici della Terra fanno il punto sull’Efficienza energetica : E’ in corso a Roma la X Conferenza Nazionale sull’efficienza energetica, la ormai storica due giorni organizzata dagli Amici della Terra per fare il punto sullo stato delle politiche e per avanzare proposte sui nuovi obiettivi nazionali di efficienza energetica. Questa mattina nella prima sessione dei lavori si e’ parlato di mobilita’ e di combustibili alternativi. Riccardo De Lauretis per Ispra – Istituto Superiore ...

Efficienza energetica : Italia sul podio europeo per aziende certificate ISO 50001 : L’annuale indagine condotta dall’ISO, l’International Organization for Standardization, evidenzia, in Europa, un aumento dei soggetti certificati nei sistemi di gestione dell’energia, la ISO 50001: tra il 2016 e il 2017, infatti, le certificazioni di Efficienza energetica sono passate da 17.102 a 19.024, con una crescita di oltre il 10%. L’Italia, con 857 imprese che hanno ottenuto la certificazione, è terza dietro solamente a Germania e ...

TerniEnergia - conclusa cessione intervento Efficienza energetica a Estra Clima : E' stato sottoscritto l'atto di cessione definitivo di un ramo d'azienda di TerniEnergia relativo a un intervento di efficienza energetica a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive ...

Milano. Case popolari ad alta Efficienza energetica in via San Bernardo : Al via i lavori nei complessi di Case popolari di via San Bernardo 29/a e 48-50, nel quartiere Chiaravalle a

Efficienza energetica - Avvenia : dall’ecodesign 62 milioni di tonnellate di CO2 in meno ogni anno : Estendere i criteri dell’ecodesign agli elettrodomestici di uso comune, come per esempio televisori, frigoriferi, lavastoviglie e lavatrici, e ancora ai motori elettrici, ai server e a molti altri dispositivi, porterà a benefici ambientali stimati in 62 milioni di tonnellate di anidride carbonica non immessa in atmosfera ogni anno. È quanto emerge da un’analisi condotta da Avvenia, società del Gruppo Terna attiva nell’Efficienza energetica, che ...

Efficienza energetica : 32 miliardi di euro di investimenti al 2021 : Il nuovo ciclo di diagnosi energetica prevista per le grandi aziende e gli impianti energivori apre un’importante fase di mercato per le Energy Service Company (ESCo): nel quadriennio 2018-2021 gli investimenti in Efficienza energetica avranno un tasso di crescita media potenziale dell’8% annuo, raggiungendo la cifra complessiva di oltre 32 miliardi di euro nel 2021. A svelarlo è l’ultimo Energy Efficiency Report del Politecnico di Milano, che ...

Efficienza energetica : la sfida del patrimonio immobiliare italiano : Efficienza energetica e deep renovation. Sono queste le parole chiave che indicano la via da seguire per riqualificare l’intero parco immobiliare del nostro Paese, abbattere le emissioni del settore edilizio e rendere grattacieli ed edifici più sostenibili sotto il punto di vista ambientale. Di questo si è parlato oggi al convegno “Il patrimonio immobiliare italiano: un’infrastruttura strategica al servizio del sistema energetico ...

Efficienza energetica - a Hera il Project Energy Efficiency Award del Cesef per il miglior progetto : Il Centro Studi sull'Economia e il Management dell'Efficienza energetica , Cesef, è stato costituito nell'ottobre 2013 per monitorare in modo completo il settore dell'Efficienza energetica. Oggetto ...