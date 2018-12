Economia | Cottarelli su ' La Stampa' | dietro l' annuncio del deficit al 2 | 04 per cento la

Economia : Cottarelli su 'La Stampa' - la manovra dimentica le riforme per far crescere il paese : Roma, 13 nov 09:23 - , Agenzia Nova, - Il direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici italiani dell'Università Cattolica di Milano ed ex commissario alla spending review, Carlo... , Res,

'Io privilegiato - riciclato? Mi criticano perché spiego l' Economia '. La versione di Cottarelli : L'economista ribadisce: 'Non prendo compensi per la trasmissione da Fazio e la mia pensione la paga il Fondo monetario internazionale'

Carlo Cottarelli : "Io privilegiato - riciclato? Mi criticano perché spiego l'Economia" : "Io privilegiato e riciclato? Mi criticano perché spiego l'economia". "Non prendo compensi per la trasmissione da Fazio e la mia pensione la paga il Fmi". Così Carlo Cottarelli in un'intervista a La Repubblica."Per età sono più Piero che Alberto Angela. Ma anch'io credo che ce l'abbiano con me per partito preso. Si capisce dal fatto che mi rimproverano di andare in televisione proprio ora che ci sto andando molto meno ...