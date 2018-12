A Verona e a Caracalla i ' Final Concerts' di Ennio Morricone

Francesco De Gregori all’Arena di Verona e alle Terme di Caracalla di Roma : prezzi dei biglietti in prevendita : Francesco De Gregori all'Arena di Verona sarà in concerto con orchestra il 20 settembre 2019. Quattro sono al momento le date del tour Francesco De Gregori e Orchestra - Greatest hits live che porterà l'artista a calcare palchi di location magiche, in tutta Italia. Il debutto del tour è previsto a Roma l’11 giugno alle Terme di Caracalla e l'ultima tappa sarà quella dell'Arena di Verona il 20 settembre. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro ...