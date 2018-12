NBA | Caldwell-Pope nel mirino dei Rockets | è Houston la terza squadra nella trattiva

sportfair

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Glihanno manifestato il proprio interesse per: i Lakers vorrebbero inserire il giocatoretrade con i Suns per arrivare ad Ariza e cercano unaNonostante la trade per Trevor Ariza si sia arena alla volontà dei Lakers di non sacrificare i propri giovani, la pista non sembra essersi raffreddata completamente. I Suns vorrebbero in cambio un giocatore che vada aggiunga playmaking allae una o più scelte future (in base all’importanza di esse). I Lakers, chetrattativa vorrebbero inserire, sarebbero dunque alla ricerca di unaper rendere le cose più semplici. Entrano dunque in gioco gliche sarebbero interessati alle qualità diche ben si sposerebbe con il gioco dei texani. Restano dunque da accontentare i Phoenix Suns e forse, dopo, la trade potrà concludersi in ...