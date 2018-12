Terrorismo | individuata dal Ros cellula Isis che rapì cooperante italiano

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Sono stati individuati i sequestratori delFederico Motka, che fu rapito in Siria nel 2013. Il gip di Roma ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di alcuni uomini ritenuti appartenenti all’e indagati per associazione con finalità diinternazionale e sequestro di persona a scopo di. Grazie anche alla cooperazione giudiziaria e di polizia attivata tra i Paesi europei interessati, è stato possibile ricostruire le varie fasi del sequestro e identificare buona parte dei componenti del gruppo terroristico. Motka, rapito in Siria nel marzo 2013, rimase nelle mani dei terroristi dello Stato Islamico per 14 mesi: fu liberato il 26 maggio 2014. Era arrivato in zona come coordinatore di interventi umanitari per conto di un’organizzazione non governativa francese e in precedenza, aveva lavorato in altri territori di ...