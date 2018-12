Pornhub ha un solo avversario | lo sport Gli impressionanti numeri del 2018

agi

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Come ogni anno, Pornhub ha svelato i suoi: trasferisce 147 gigabyte al secondo, carica 12 nuovi video al minuto e ha quasi 100 milioni di contatti al giorno. Le star delsono state l'accusatrice di Trump Stormy Daniels e Fortnite (sì, il videogioco). L'Italia è l'ottavo Paese più affezionato al sito. Ma gli utenti scappano quando in tv c'è la partita.Tuttidi Pornhub Pornhub ha avuto 33,5 miliardi di visite nel, 5 miliardi in più rispetto all'anno precedente. Significa che, ogni giorno, ha raccolto 92 milioni di contatti. Più o meno come se – sottolinea il sito – si connettessero tutti gli abitanti di Canada, Polonia e Australia. Negli ultimi 12 mesi, sono stati caricati 4,79 milioni nuovi video. Per riuscire a guardarli tutti servirebbero più o ...