Antonio Megalizzi | il giornalista italiano ferito | è in fin di vita «Non è operabile»

Attentato Strasburgo - gravissimo Antonio Megalizzi - il giornalista italiano ferito | : Contrariamente a quanto appreso all'inizio, il giornalista italiano sarebbe stato colpito alla testa da un proiettile e si trova in condizioni molto gravi. A dirlo sono "fonti qualificate" e il padre ...

Antonio Megalizzi - il reporter italiano ferito è in coma : «Grave - non è operabile» Chi è|Le immagini : Il giornalista radiofonico di 28 anni è tra le persone ricoverate. Il padre della fidanzata: «Proiettile alla base del cranio». La famiglia arrivata a Strasburgo

“Lotta tra la vita e la morte”. Antonio Megalizzi - ferito a Strasburgo - le ultime notizie : Antonio Megalizzi è in coma. “Le ultime notizie non sono buone”, ha detto all’Adnkronos Danilo Moresco, papà di Luana, la fidanzata del giornalista italiano 28enne rimasto ferito nell’attentato terroristico a Strasburgo. La famiglia di Antonio, insieme a Luana, è partita per la città sede dell’Europarlamento ieri sera appena avuta notizia di quanto accaduto. “Antonio è in coma – ha affermato l’uomo ...

Antonio Megalizzi - il giornalista ferito - lotta fra la vita e la morte. «Non è operabile» : Si delinea in tutta la sua gravità la situazione di Antonio Megalizzi, il giornalista radiofonico italiano ferito a Strasburgo: ricoverato nell'ospedale Hautepierre. Il 28enne di...

Antonio Megalizzi - ITALIANO FERITO A STRASBURGO : GRAVISSIMO/ Ultime notizie - padre della fidanzata 'è in coma' : ANTONIO MEGALIZZI, è in condizioni gravissime il giornalista ITALIANO FERITO a STRASBURGO. Ultime notizie, il padre della fidanzata 'in coma, inoperabile'.

Un giovane giornalista appassionato di Europa : chi è Antonio Megalizzi : Un giovane appassionato di radio e di politica. Per seguire le sue due passioni, Antonio Megalizzi , il giornalista italiano gravemente ferito nella sparatoria di Strasburgo , collaborava con il network Europhonica e andava spesso nelle ...

Attentato Strasburgo - Antonio Megalizzi è gravissimo - Sky TG24 - : Contrariamente a quanto appreso all'inizio, Antonio Megalizzi sarebbe stato colpito alla testa da un proiettile e si trova in condizioni molto gravi. A dirlo sono "fonti qualificate" e il padre della ...

Antonio Megalizzi - il reporter italiano ferito è in coma : «Grave - non è operabile» Foto Chi è|Le vittime dell’attentato : Il giornalista radiofonico di 28 anni è tra le persone ricoverate. Il padre della fidanzata: «Proiettile alla base del cranio». La famiglia arrivata a Strasburgo

Attentato a Strasburgo - l'italiano ferito è Antonio Megalizzi : "E' in coma" : Trentino, giornalista e conduttore radiofonico che lavora a Europhonica, è tra le persone ferite dopo la sparatoria al...

Antonio Megalizzi - il reporter italiano ferito è in coma : «Grave - non è operabile» Chi è|Le vittime dell’attentato : Il giornalista radiofonico di 28 anni è tra le persone ricoverate. Il padre della fidanzata: «Proiettile alla base del cranio». La famiglia arrivata a Strasburgo

Antonio Megalizzi - il reporter italiano ferito in rianimazione «Colpito alla testa - è grave» Chi è|Le vittime dell’attentato : Il giornalista radiofonico di 28 anni è tra le persone ricoverate con ferite «non lievi». La famiglia arrivata a Strasburgo

'Antonio Megalizzi colpito alla testa' : ANSA, - ROMA, 12 DIC - "Ci hanno detto che Antonio è stato colpito alla testa da un proiettile sparato da quel delinquente. Le due ragazze che erano con lui , la trentina Caterina Moser e Clara ...

Antonio Megalizzi - l’italiano ferito è in rianimazione «Colpito alla testa - lotta per sopravvivere» Chi è|Le vittime : Giornalista radiofonico, è tra le persone ricoverate per l’attacco con ferite «non lievi». «Colpito alla testa». Si trova in rianimazione. La famiglia arrivata a Strasburgo

Antonio Megalizzi - ITALIANO FERITO A STRASBURGO : È GRAVE/ Ultime notizie - una collega 'Sono scioccata' : ANTONIO MEGALIZZI, è in condizioni gravissime l'ITALIANO FERITO a STRASBURGO. Ultime notizie, il giornalista è stato raggiunto da colpo alla testa