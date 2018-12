Trump minaccia lo shutdown per il muro con il Messico Wall Street frena

G20 - dazi commerciali e crisi Russia-Ucraina/ Ultime notizie - la minaccia di Trump "Usa pronti a sfilarsi" - IlSussidiario.net : G20, dazi commerciali e crisi Russia-Ucraina. Ultime notizie, la minaccia del presidente Donald Trump "Usa pronta a sfilarsi"

Scontro sui dazi al G20 - Trump minaccia di non firmare testo finale - : Ultimatum degli Usa al resto del gruppo riunito a Buenos Aires. Prove d'intesa con la Cina sul commercio anche se le posizioni restano lontane. Il tycoon annulla anche l'incontro con Putin

Per Trump il Nicaragua è una minaccia alla sicurezza nazionale Usa. E blocca i beni della vice di Ortega : Per Donald Trump il governo del Nicaragua è una minaccia per la sicurezza nazionale e politica per gli Stati Uniti, a tal punto da aver ordinato che siano bloccati i beni o interessi delle persone che si sono rese responsabili o sono complici degli abusi contro i diritti umani commessi nel paese che dallo scorso 18 aprile vive una grave situazione di crisi.Mentre il governo sull'argomento sorvola, fonti vicine alle ONG stimano che nel ...

Stati Uniti - Trump torna a minacciare dazi sulle auto estere : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump torna a rilanciare l'ipotesi di dazi sulle auto prodotte all'estero, in risposta al piano di ristrutturazione annunciato nei giorni scorsi dalla General Motors, che prevede la chiusura di cinque stabilimenti in Nord America e il taglio di 14.800 posti di lavoro. Una misura protezionistica che potrebbe portare al taglio della crescita globale dello 0,75% secondo un rapporto del ...

Dazi - Trump minaccia dazi sulle auto. Il Fmi : "Così crescita globale giù dello 0 - 75%" : Alto debito, spread in aumento ed economia in rallentamento: sono molti i fronti di preoccupazione che rilva il Fondo monetario internazionale in un documento ad hoc per il G20 argentino. Il debito ...

GM - Trump : “deluso per la chiusura della fabbriche”. E minaccia di tagliare i sussidi : Donald Trump pare non abbia preso benissimo la notizia che GM taglierà circa 15 mila posti di lavoro in Nordamerica: tanto che oggi il tycoon ha minacciato di bloccare i sussidi governativi alla General Motors, ivi compresi i fondi destinati alle auto elettriche (attualmente i veicoli a emissioni zero della GM beneficiano di un credito d’imposta di 7.500 dollari). Al solito il Presidente degli USA ha affidato ad un tweet i suoi mal di ...

Cina - Trump chiude la porta a un accordo e minaccia nuovi dazi : NEW YORK - Alla vigilia del G20 in Argentina, Donald Trump chiude la porta a un accordo con la Cina sulla 'war trade'. A pochi giorni dall'incontro con il leader cinese Xi Jinping , il presidente ...

Usa - le forze armate contro Trump : 'Minaccia la democrazia americana' : Ciliegina amara sulla torta di una fase politica post-elettorale che si preannuncia già torrida: 'Trump ci ha messi in imbarazzo agli occhi dei nostri figli, ci ha umiliati sul palcoscenico mondiale ...