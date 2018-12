Smartphone | le super batterie del futuro saranno di floruro?

Samsung Galaxy A8s - lo Smartphone con il 'buco'/ Superata Huawei : ecco come sarà - IlSussidiario.net : Samsung ha deciso con il suo nuovo modello Galaxy A8s di sbaragliare la concorrenza. sarà infatti il primo smartphone con il 'buco'

Dai super calcolatori agli Smartphone : premiato progetto di alternanza scuola lavoro realizzato ai Laboratori del Gran Sasso : “Dai supercalcolatori agli smartphone. L’avvento dell’era digitale”, è questo il titolo del progetto di alternanza scuola lavoro (ASL) presentato dal Liceo Scientifico A. Bafile dell’Aquila in collaborazione con i Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS) dell’INFN, e premiato da Unioncamere il 29 novembre, a Verona, nell’ambito del premio nazionale “Storie di alternanza” per il contributo alla promozione della ricerca scientifica. La cerimonia ...

Asus ROG Phone è il super Smartphone da gioco - vi raccontiamo la nostra esperienza : Se le notizie sull’arrivo di nuovi smartPhone per giocare vi hanno entusiasmato, e state pensando di comprarne uno, leggete la nostra prova dell’Asus ROG Phone. È importante per farvi un’idea delle prestazioni di questi prodotti di nuova generazione, e per capire esattamente che cosa aspettarvi. Non stiamo parlando di ordinari smartPhone di fascia alta, ma di smartPhone progettati e prodotti espressamente per gli appassionati ...

Arriva Xiaomi Black Shark - il super Smartphone per giocare. Quanto siete disposti a pagarlo? : Appassionati di gaming preparatevi alla svolta, perché dal 16 novembre non dovrete più barcamenarvi per giocare alla “meno peggio” con uno smartphone non all’altezza. Infatti, Arriva ufficialmente in Italia il Black Shark, il primo smartphone Xiaomi pensato espressamente per giocare. Il primo in assoluto, per dirla tutta, è stato il Razer Phone, che trovate in vendita online a prezzi fra 600 e 750 euro. Il Black Shard è un ...

Le vendite di Xiaomi superano i 100 milioni di Smartphone - LG è fiduciosa nonostante tutto : Xiaomi continua a presentare nuovi smartphone e ha superato la soglia dei 100 milioni di unità spedite. Intanto LG vacilla ma rimane fiduciosa. L'articolo Le vendite di Xiaomi superano i 100 milioni di smartphone, LG è fiduciosa nonostante tutto proviene da tuttoAndroid.

Bambini e Smartphone - amore che supera i videogiochi : Non ci sono dolci o videogiochi che tengano: tra i giovanissimi lo smartphone batte tutte le forme di intrattenimento e passatempo. Il telefonino è amato da sette Bambini italiani su dieci, che trascorrono oltre due ore al giorno davanti al suo schermo e ottengono di averne uno personale, in media, a 10 anni. A scattare la fotografia è il rapporto «My first device» di Norton by Symantec. L'indagine interpella 7mila ...

ANAS ha stretto un accordo con il MIT : in arrivo l’applicazione per Smartphone che supervisiona le infrastrutture : I continui controlli su strade, ponti e viadotti diventano, giorno dopo giorno, delle misure sempre più importanti per evitare delle possibili tragedie. ANAS, ovvero Ente […] L'articolo ANAS ha stretto un accordo con il MIT: in arrivo l’applicazione per smartphone che supervisiona le infrastrutture proviene da TuttoAndroid.