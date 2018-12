Nuova Zelanda | il lago più romantico del mondo

Rugby a 7 - World Series Città del Capo 2018 : Nuova Zelanda per il bis - Fiji per il riscatto : Città del Capo è pronta ad ospitare la seconda tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo l’esordio a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, che ha visto il trionfo della Nuova Zelanda, riprende la lotta per il successo finale e per i pass a cinque cerchi. Gli oceanici proveranno a bissare il successo per dare già una prima forma alla classifica (sono ...

Nuova Zelanda : le forze di difesa si preparano ad affrontare i cambiamenti climatici : In Nuova Zelanda le forze di difesa si preparano a fronteggiare i cambiamenti climatici ed i loro effetti: è stato elaborato un report che esamina l’impatto sui militari, secondo il quale il riscaldamento globale peserà sempre più sulle loro risorse. Nelle vicine nazioni insulari del Pacifico – prosegue il documento – l’impatto sarà estremo, tanto che assicurare assistenza umanitaria potrà limitare la capacità di svolgere ...

Nuova Zelanda - un'haka 'romantica' per la proposta di matrimonio - : Prima la rivelazione del sesso del secondo figlio in arrivo, poi la danza tipica per chiedere la mano della compagna. Così Tama Hata ha celebrato il decimo anniversario della coppia, in un video ...

Rugby a 7 - World Series Dubai 2018 : vince la Nuova Zelanda. Sconfitti gli USA - completa il podio l’Inghilterra : Si è appena conclusa la prima tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, trionfo della Nuova Zelanda, che in finale supera gli USA, mentre l’Inghilterra batte di misura l’Australia e strappa l’ultimo gradino del podio. Finalissima Nuova Zelanda-USA 21-5 Finale 3° posto Inghilterra-Australia 15-14 Finale 5° ...

Rugby a 7 - World Series Dubai 2018 : completata la fase a gironi. Tre vittorie per Fiji - Nuova Zelanda ed Australia : Oggi è partita a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti la prima tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e gli accoppiamenti per il nono posto. A partire dalla mattinata di domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby a 7 femminile - World Series Dubai 2018 : bis della Nuova Zelanda. Sconfitto il Canada - ancora bene gli USA : Si è appena conclusa la seconda tappa delle World Series del Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, nuovo trionfo della Nuova Zelanda, questa volta sul Canada, mentre sale sul podio l’Australia, che a fatica supera gli USA, ancora una volta sorprendenti. Finale Nuova Zelanda-Canada 26-14 Finale 3° posto USA-Australia 21-26 Finale 5° ...

Nuova strage di balene in Nuova Zelanda : 51 si arenano e muoiono : Nuova strage in Nuova Zelanda: 51 balene pilota sono morte dopo essersi arenate, meno di una settimana dopo che altre 145 e 9 orche pigmee sono morte in circostanze simili. Ben 90 balene si sono spiaggiate a Hanson Bay, nelle isole Chatham: quando lo staff del dipartimento per la conservazione è giunto sul posto, circa 40 erano riuscite a ritirarsi ma per le altre non c’è stato nulla da fare. L'articolo Nuova strage di balene in Nuova ...

Sono stati trovati almeno altri 80 cetacei spiaggiati in Nuova Zelanda - 51 sono morti : Giovedì è stato trovato un gruppo di 80-90 globicefali – cetacei della famiglia dei delfinidi simili a piccole balene – spiaggiati in Nuova Zelanda, a Hanson Bay, sulle Chatham Islands; 50 di loro erano morti, uno è stato soppresso mentre

Rugby a 7 femminile - World Series Dubai 2018 : completata la fase a gironi. Nuova Zelanda - Inghilterra e Canada sugli scudi : Oggi è partita a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti la seconda tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla mattinata di domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Huawei - stop sul 5G in Nuova Zelanda : ANSA - 28-11-2018 11:02 Contenuti sponsorizzati Leggi anche Huawei: Australia? su 5G scelta politica Australia: no a Huawei per il 5G Huawei sbarca in Sardegna con un centro di ricerca per smart ...

Tennis : dove inizieranno il 2019 gli azzurri? Cecchinato in Qatar - Fognini in Nuova Zelanda : La stagione 2018 si è praticamente appena conclusa con le ATP Finals e la Coppa Davis che hanno assegnato i propri titoli. Non c’è praticamente spazio per rifiatare: tra poco più di un mese si riparte con una Nuova annata Tennistica alle porte. I programmi sono già stati stilati: andiamo a scoprire dove troveremo in gara i migliori azzurri nei primi tornei del nuovo anno. ATP Fabio Fognini: ATP 250 Auckland Marco Cecchinato: ATP 250 Doha, ...

Rugby - dopo Italia-Nuova Zelanda terzo tempo da giganti : il capitano degli All Blacks Kieran Read suona la chitarra a tutto rock : Prima lo stupore, poi il boato degli applausi: sull'enorme palco semicircolare erano apparsi, sbucando da un tunnel 'segreto' e persino ballando su trascinanti riff di rock, gli All Blacks e gli ...

Il terremoto del 2016 ha avvicinato le isole della Nuova Zelanda - : Il terremoto distruttivo che ha colpito la Nuova Zelanda due anni fa ha avvicinato le sue due principali isole. Lo riferisce Phys. Org, citando una ricerca della GNS Science. Il terremoto di magnitudo ...

Nuova Zelanda - oltre 140 balene morte : spiaggiamento di massa : Strage di balene in Nuova Zelanda. Morti oltre 140 esemplari di globicefali dopo essersi arenati in una spiaggia. Lo spiaggiamento è avvenuto sabato