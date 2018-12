Sono 8 gli indagati per la strage nella discoteca

Claudio Amendola parla dei figli : “Sono un papà fortunato” : Claudio Amendola figli: chi sono e che rapporto hanno con l’attore Claudio Amendola non è mai stato un padre severo. A farlo sapere il diretto interessato in un’intervista concessa al settimanale Visto. Il protagonista della fiction Nero a metà è sempre stato un genitore tranquillo e poco apprensivo nonostante abbia avuto tre figli in epoche […] L'articolo Claudio Amendola parla dei figli: “Sono un papà fortunato” ...

Moncler - gli analisti Sono positivi sul titolo : Banca IMI ha mantenuto il rating su Moncler a add tagliando il prezzo obiettivo da 32,60 a 32 euro mentre Goldman Sachs ha consolidato il giudizio a buy e il target price a 41 euro. In Borsa, ...

Gli spray urticanti Sono un’arma? : In Italia comprarli è facilissimo e possono farlo anche i sedicenni, ma mancano i dati per capire quanti ne circolano e quanti danni hanno fatto

Mondo Marcio a Tgcom24 : "Sono vicino alle famiglie delle vittime" : Il rapper è intervenuto sulla vicenda di Corinaldo dove nel locale Lanterna Azzurra sei persone hanno perso la vita nel fuggi fuggi causato da uno spray urticante

Strage discoteca - gli indagati Sono otto : 17.00 "C'è un minorenne indagato,ma è solo un un atto dovuto.E' indagato a garanzia. La consistenza indiziaria sarà tutta da valutare".Così il procuratore per i minori delle Marche, riguardo alla tragegedia nella discoteca di Corinaldo. "E' stato chiamato in causa da 3 persone,ma in modo generico",dice.La procura per i minori procede per "omicidio preterintenzionale,lesioni dolose, lesioni colpose". La procura di Ancona procede invece "per ...

Ma davvero i genitori modello posSono salvare i figli? : Daniele Pongetti, 16 anniAsia Nasoni, 14 anniBenedetta Vitali, 15 anniMattia Orlandi, 15 anniEleonora Girolimini, 39 anniEmma Fabini, 14 anniSi può morire a 14 anni? No Si può morire a un concerto? No L’onda di dolore per le morti assurde della discoteca Lanterna Azzurra ha travolto tutti e, come sempre succede, dato l’occasione a parecchi per sfogarsi sui social, in quell’attività folle e diffusa della costruzione del mostro e del suo ...

La Russia prepara una Missione per verificare se gli Usa Sono stati realmente sulla Luna. : Russia Pronti a verificare se gli Usa sono stati realmente sulla Luna. Come sappiamo quello tra stati Uniti e Russia è un rapporto altalenante, complesso e complicato. La mancanza di fiducia ha portato i vertici di Roscosmos, l’agenzia spaziale di Mosca, ad annunciare in questi giorni l’“imminente” messa a punto di una Missione russa diretta a verificare se gli Usa hanno “realmente messo piede sulla Luna”. Sei missioni presumibilmente ...

Fay - gruppo Tod's - - vietati gli stravolgimenti. Le collezioni Sono razionali e con un gusto preciso : Sogna un mondo , un po', diverso da quello dominato dai social e dalla comunicazione sincopata; è idealista, romantico e sognatore, a suo modo. Ma pure molto pratico: ha capito che l'input del ...

A Roma Sono state divelte e rubate 20 “pietre d’inciampo” - poste in memoria di una famiglia ebrea : Nella notte tra il 9 e il 10 dicembre sono state divelte e rubate venti “pietre d’inciampo“, targhe di ottone della dimensione di un sampietrino in cui si ricordano persone deportate o uccise durante il nazismo e poste solitamente vicino

VIDEO Elisa Iorio - ginnastica artistica : “Una bella stagione - nel 2019 voglio crescere. Mi Sono innamorata guardando la Comaneci” : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, il cuore nevralgico della ginnastica artistica italiana dove si allenano anche le grandi promesse della classe 2003. Tra loro Elisa Iorio, 15enne emiliana che si sta esprimendo su ottimi livelli: protagonista agli Europei juniores dove l’Italia ha vinto l’oro a squadra, Campionessa Assoluta nel 2017. Abbiamo intervistato uno dei nostri grandi ...

Le proposte dell'Ue sulla manovra circolate Sono un tradimento degli italiani - dice Di Maio : "Sia ben chiaro che le proposte dell'Ue che si leggono sui giornali presuppongono un tradimento degli italiani, io gli italiani non li tradisco". Lo ha dichiarato il vicepremier Luigi Di Maio durante un punto stampa al Mise. Il ministro ha comunque aggiunto che "se si vogliono trovare delle soluzioni di compromesso tra Italia e Ue bene, sono il primo a spingere in quella direzione", ha osservato. "Il bilancio ...

Donne e giovani Sono gli unici anticorpi al salvinismo : Le femministe, che sono scese in piazza in massa. Gli studenti. I volontari. Ecco la nuova opposizione, forze extraparlamentari che le esauste formazioni di centrosinistra faticano a riconoscere. E che il governo teme

Elia Fongaro - polemica GfVip : «Ingiusti con me e Jane Alexander. Sono stato accusato - gli altri...» : 'Da questa esperienza ne esco formato. Un po' più uomo rispetto al giorno in cui ho varcato la porta rossa'. Parola di Elia Fongaro , foto,, il ventisettenne vicentino, modello ed ex-velino di ...

William - Kate Middleton - Harry e Meghan Markle hanno il loro gruppo Whatsapp. Ma non Sono gli unici della Famiglia Reale… : Dopo l’entusiasmo iniziale, i gruppi Whatsapp si trasformano spesso in un incubo la cui unica via d’uscita è silenziare le notifiche. Chissà se è così anche per William, Kate Middleton, Harry e Meghan Markle. Sì perché a quanto rivela il Sun anche i reali britannici hanno il loro gruppo Whatsapp di Famiglia. Nemmeno loro sono rimasti immuni da questa moda, ma ora la vera domanda è: come si chiamerà questo gruppo? Avranno scelto un ...