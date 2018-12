eurogamer

: Sigil: viene annunciato il successore spirituale di DOOM #Sigil - Eurogamer_it : Sigil: viene annunciato il successore spirituale di DOOM #Sigil -

(Di lunedì 10 dicembre 2018) John Romero, in occasione del ventisinquesimo anniversario di, haper la prima volta quale sarà ildella fortunata saga.Ebbene il gioco in questione si chiamae si tratta di una mod gratuita per la versione del 1993 didescritto come un megawad con il quale possiamo giocare nuovi livelli single player e deathmatch. Il lancio è programmato per febbraio 2019, e come potrete ben immaginare sarà disponibile solo su PC e richiederà la versione originale diper essere giocato.Read more…