LIVE River Plate-Boca Juniors in DIRETTA | 0-0 | Superclasico caldissimo a Madrid Si

(Di domenica 9 dicembre 2018) Buonasera e benvenuti alladi, Finale di ritorno della Copa Libertadores 2018. Il giorno dell’attesissimoè finalmente arrivato: dopo i tafferugli al di fuori del Monumental, l’incontro è stato spostato e non si giocherà poi a Buenos Aires (Argentina) ma a. Al Santiago Bernabeu, campo neutro, verrà incoronata la Regina del Sudamerica: si riparte dal 2-2 della Finale d’andata, non c’è la regola del gol in trasferta nella Champions League di quel Continente e dunque chi vincerà stasera potrà alzare al cielo il trofeo mentre in caso di parità si andrà ai supplementari e ai calci di rigore.Si preannuncia grande spettacolo per una partita sempre caldissima e rovente, si gioca lontani da casa ma i tifosi delle due squadre non mancheranno sugli spalti dello Stadio della capitale spagnola. Confronto vibrante ...