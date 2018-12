Ancona - strage in discoteca : nella calca 5 morti tra i 14 e i 16 anni - anche una mamma : Sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona), provocato, secondo alcune...

Ancona - strage in una discoteca a Corinaldo : 6 morti e 120 feriti : Una terribile tragedia ha scosso la provincia di Ancona la notte scorsa. Il fatto di cronaca si è verificato in una discoteca di Corinaldo, il club Lanterna Azzurra, dove di lì a poco si sarebbe dovuto esibire il cantante Sfera Ebbasta. Centinaia di persone erano in attesa dell'artista, quando all'improvviso tra la gente si è scatenato il panico. Pare, ma su questo ci sono ancora delle serrate indagini in corso da parte dei Carabinieri, che un ...

Strage al concerto di Sfera Ebbasta ad Ancona - 6 morti : Cinque ragazzi e una donna sono morti schiacciati dalla calca in una discoteca di Ancona mentre tentavano di fuggire dal locale dove era in programma il concerto di Sfera Ebbasta, popolarissimo artista della musica trap. Si tratta di cinque minorenni e una mamma che accompagnava il figlio. La Strage è avvenuta nella notte nella discoteca 'Lanterna azzurra' di Corinaldo, in provincia di Ancona. Oltre un centinaio i ...

