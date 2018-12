Salvini a Roma | tutte le informazioni per la manifestazione della Lega a piazza del Popolo

R.Mussolini : Salvini non dica più nulla - buche a Roma le pagano cittadini : Roma – “Basta spot. La stretta su multe, l’aumento della tassa di soggiorno ed altre imposte per i cittadini per poter riparare le buche delle strade di Roma e’ notizia di oggi apparsa sui giornali. Cosi’ mentre i cittadini Romani saranno ancora chiamati a pagare di tasca propria i danni dell’ amministrazione pentastellata, dal Governo si continua il gioco, poco simpatico, degli annunci. Continua il ...

Roma è sfida Tra Berlusconi e Salvini. Il leader leghista vuole 100 mila persone in piazza : Roma, un weekend che vedra il leader della Lega e quello di Forza Italia nella capitale. Non saranno insieme, Berlusconi in hotel parlerà dell’opposizione alla Manovra mentre a piazza del popolo il leghista Salvini chiama 100 mila persone Per le elezioni europee Forza Italia cambia nome e simbolo: nasce “L’Altra Italia” 29 novembre 2018 Silvio Berlusconi è atteso a Roma, sul suo tavolo dossier spinosi che riguardano il ...

Lega a Roma - i manifesti ironici contro Salvini. Giordano Bruno : “Stavolta mi do fuoco da solo” : La Lega organizza una manifestazione in piazza del Popolo e in città compaiono dei manifesti, firmati da #Romanonfalastupida, contro il raduno voluto da Matteo Salvini. “Stavolta mi do fuoco da solo” dice Giordano Bruno, o “È un’altra coltellata” per Giulio Cesare. L'articolo Lega a Roma, i manifesti ironici contro Salvini. Giordano Bruno: “Stavolta mi do fuoco da solo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Manifestazione della Lega a Roma - Salvini punta a Campidoglio e Regione : Si attende a breve l'inaugurazione della prima sede politica della Lega a Roma, un'apertura che rappresenta anche figurativamente la volontà di crescere nella Capitale da parte del partito di Matteo ...

M5s - a Roma sì alla mozione contro il decreto Sicurezza : schiaffo a Salvini con il consenso di Di Maio : Altro agguato grillino al decreto Sicurezza, convertito in legge dal Parlamento in via definitiva lo scorso mercoledì e poi firmato da Sergio Mattarella . Lo schiaffo a Matteo Salvini arriva da Roma, ...

Schiaffo romano a Salvini : Il decreto Salvini avrà "impatti fortemente negativi per i cittadini", aumenterà le "persone potenzialmente coinvolgibili in attività illecite", creerà "la presenza di stranieri irregolari favorendo marginalità estreme, occupazioni e illegalità", smantellerà i centri Sprar, "finalizzati a dare risposte strutturate, controllate e non emergenziali". Una mazzata durissima. Che non arriva dalle ...

'Sospendere decreto Salvini' - a Roma passa la mozione 5 Stelle : Roma, 4 dic., askanews, - Il Consiglio Comunale di Roma a maggioranza 5 Stelle ha approvato con 28 voti favorevoli e 3 contrari la mozione 226/2018 a prima firma dei consiglieri M5S Catini, Vivarelli, ...

Silvio Berlusconi missione Roma : la sfida a Salvini nella partita delle piazze : Il leader di Forza Italia incontra i maggiorenti del partito azzurro che venerdì terrà la sua convention. Nessun incontro è...

Roma - corteo 'Sei 1 di Noi' contro il Dl Salvini e l'esclusione sociale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

La retromarcia di Salvini e Di Maio per arrivare alle europee senza sanzioni : I due leader della maggioranza sono dovuti scendere a patti con la realtà e decidere di cambiare d'abito alla manovra: troppo costoso andare allo scontro con l'Ue, urgente sventare sanzioni prima delle elezioni europee di maggio...

[Il retroscena] La difficile retromarcia di Salvini e Di Maio. Ecco come cambia la Manovra : "Conti non esatti - spenderemo 3-4 miliardi in ... : Anche il governo del cambiamento, infatti, sembra volersi cimentare con il più classico dei riti: l'assalto alla diligenza, cioè la legge di bilancio, un must della cronaca parlamentare. Borghi, che ...

DEMOLIZIONE VILLA CASAMONICA : Salvini SULLA RUSPA/ Roma - direttrice Lavori Pubblici : 'Qui sorgerà biblioteca' - IlSussidiario.net : CASAMONICA, abbattuta un'altra VILLA a Roma: diventerà un parco pubblico. Ultime notizie, presente anche il ministro SALVINI, che sale SULLA RUSPA

Roma : Salvini da il via ad abbattimento villa confiscata a Casamonica : Roma – Sono cominciate le operazioni di demolizione della villa di proprieta’ dei Casamonica in via di Roccabernarda 15 che, confiscata nel 2013, e’ stata assegnata dalla Agenzia per i Beni Confiscati alla Criminalita’ organizzata alla Regione Lazio. A muovere per primo il braccio della pinza idraulica demolitrice e’ stato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. La demolizione e’ poi stata condotta dai ...