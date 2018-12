Juve | Paratici | ' Dybala straordinario | lo dimostra ogni partita'

Calciomercato Juventus - da Marcelo a Pogba : Paratici lavora per la rivoluzione (RUMOURS) : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus; dopo l'addio di Beppe Marotta (che ha deciso di proseguire la sua carriera all'Inter), il club bianconero sta monitorando alcuni tra i migliori giocatori del mondo e potrebbe mettere a segno più di un colpo per reparto nelle prossime sessioni di mercato. Per rinforzare il reparto arretrato gli obiettivi, secondo quanto afferma Tuttosport, sarebbero essenzialmente due: Mathijs De Ligt e ...

Juve - i quattro colpi che vuole Paratici per la squadra invincibile 2019/2020 : Isco , Pogba, de Ligt e anche Federico Chiesa, obiettivi per rendere la squadra numero uno al mondo.

Paratici-Marotta - Juventus-Inter è una partitissima anche sul mercato : ecco tutti i nomi : Alessio Cragno, Cagliari, 13 milioni, Alla scoperta di De Ligt Sfida sugli assi in scadenza Machester United 1 di 11 Successiva Tutte le notizie di Juventus Per approfondire

Juventus - Paratici : 'Affezionati a Pogba ma ci godiamo i nostri' : MILANO - Per la Juventus lo scontro di venerdi' contro l'Inter sara' un match come tutti gli altri. Ne e' convinto il ds della Juventus Fabio Paratici , che a margine del Gala' del Calcio 2018 ha ...

Calciomercato Juventus - sprint di Paratici : possibile colpo Modric (RUMOURS) : La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo e sta cercando un centrocampista di qualità per costruire una squadra ancora più forte. Nei giorni scorsi si è parlato del possibile colpo Paul Pogba, che non si è mai ambientato del tutto al Manchester United (soprattutto a causa dei numerosi contrasti con il tecnico dei Red Devils José Mourinho). Alla fine, però, il prossimo colpo a centrocampo della Juventus potrebbe essere Luka Modric, ...

Calciomercato Juventus - Paratici lavora al doppio colpo De Ligt-De Jong (RUMORS) : La Juventus sta lavorando con grande attenzione per le prossime sessioni di Calciomercato. La dirigenza bianconera, infatti, ha intenzione di costruire una squadra ancora piu' forte, per cercare di vincere la Champions League, il grande obiettivo che la Juventus insegue da oltre vent'anni (l'ultima vittoria risale al 1996, quando la squadra allenata da Marcello Lippi batté in finale l'Ajax di Van Gaal e Litmanen). Andrea Agnelli e Paratici ...

Juve - Paratici : 'Abbiamo tanti giocatori di qualità - Allegri è un maestro' : Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della partita contro il Valencia: ' Bisogna qualificarsi . Poi noi non guardiamo tanto al risultato quanto alla prestazione che facciamo, se giochiamo come sappiamo ...

Ndombele-Juve : vale la 'legge Paratici' : ... per Ndombele ha rifiutato 35 milioni in estate, oggi lo valuta almeno 45/50 milioni vista la stagione che sta disputando e il coinvolgimento anche nella nazionale campione del mondo. Ecco perché la ...

Juventus - Paratici : "Cristiano Ronaldo forse il calciatore più importante della storia" : Fabio Paratici in difesa di Cristiano Ronaldo , dopo le indiscrezioni che lo vogliono fuori dai candidati per vincere il Pallone d'Oro : "Ha segnato 15 gol nell'ultima Champions League, molti decisivi ...

Juventus - Paratici incensa Cristiano Ronaldo : “il calciatore più importante della storia del calcio” : Juventus-SPAL, Fabio Paratici ha ‘salutato’ Marotta ed ha parlato di Cristiano Ronaldo in termini davvero elevati Fabio Paratici ha preso le redini della Juventus per quanto concerne la sfera sportiva, il tutto dopo l’addio di Beppe Marotta. Oggi ai microfoni di Skysport si è presentato dunque Paratici, il quale ha avuto belle parole per CR7 ma anche per il suo predecessore Marotta: “Solo un folle può dubitare delle ...

Juventus : Paratici è ufficialmente il nuovo capo dell'area sportiva : La Juventus, vista l'uscita di Marotta, ha comunicato ufficialmente sul proprio sito che a capo dell'area sportiva ci sarà Fabio Paratici

Juventus-Ruben Neves - pronto l’assalto : Paratici incontra Mendes : Juventus-Ruben Neves- La Juventus resta vigile in vista dell’imminente sessione di mercato invernale. Un mercato che, salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe fossilizzarsi solamente sulla figura di un nuovo centrocampista. Restano da valutare le condizioni fisiche di Emre Can e di Khedira. Come detto, l’ex Liverpool è già tornato a lavoro alla Continassa e procederà […] L'articolo Juventus-Ruben Neves, pronto l’assalto: ...

Paratici-Mendes - ecco tutti i nomi possibili per la Juventus : TORINO - Un'idea tira l'altra. E' successo per l'affare del secolo Cristiano Ronaldo-Juventus, decollato a margine delle visite mediche di Joao Cancelo in bianconero, e potrebbe ricapitare presto ...

Marino : 'Paratici è maturo per il salto. Ma la Juventus...' : TORINO - Pierpaolo Marino, lei conosce Beppe Marotta da una vita: cosa perde la Juventus con questo divorzio? 'La Juventus perde la sua esperienza, la sua autorevolezza, il suo carisma e anche un'...