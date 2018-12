Pista Lunga – Terza prova di Coppa del Mondo | l’Italia in Polonia in cerca di podi e

Pista Lunga – L’Italia junior giganteggia nella prima tappa di Coppa del Mondo : A Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, la Nazionale azzurra degli allenatori Enrico Fabris e Matteo Rigoni centra due podi tra gli junior con Betti e Peveri e tre tra i neo senior con Rosanelli, Malfatti e il Team Sprint maschile Nuova stagione, vecchie abitudini. Vincenti ovviamente, come ormai ci ha abituato l’Italia degli allenatori Enrico Fabris e Matteo Rigoni. La Nazionale junior di Pista Lunga, dopo la stagione trionfale 2017-18, ...

Pista Lunga – Coppa del Mondo : a Tomakomai Lollobrigida - Bettrone e Bonazza sul podio con il Team Sprint : Francesca Lollobrigida ancora grande protagonista nella giornata di chiusura della tappa di Coppa del Mondo di Tomakomai: 3° posto sui 3000 e 2ª posizione a soli 2 centesimi dall’Olanda con il Team Sprint in squadra con Bettrone e Bonazza Lampi azzurri dal Giappone. L’Italia c’è ed è sempre più forte! La Nazionale azzurra di Pista Lunga chiude la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo a Tomakomai, in Giappone, con ...

Pista Lunga - Francesco Lollobrigida sul podio in Giappone : l’azzurra centra il 2° posto nella mass start : nella seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo la campionessa azzurra si prende il podio che le era sfuggito la scorsa settimana ad Obihiro e centra pure un bel 5° posto sui 1500 La fiammata della campionessa. Francesca Lollobrigida non sbaglia due volte di fila: dopo averlo mancato di un soffio una settimana fa ad Obihiro, nella seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo di Tomakomai, sempre in Giappone, la pattinatrice azzurra centra ...

Pista Lunga – Coppa del Mondo : il team pursuit femminile quinto in Giappone : Nella prima giornata di Tomakomai, in Giappone, Lollobrigida, Bonazza e Bettrone ottengono un buon piazzamento nella gara a squadre con gli uomini invece settimi. Giovannini e Niero fuori dalla finale di Mass Start Buoni piazzamenti ma anche un’esclusione che fa male. Comincia così per l’Italia della Pista Lunga il week-end di Tomakomai, in Giappone, dove è in corso di svolgimento la seconda tappa di Coppa del Mondo. Nella ...

Pista Lunga – L’Italia in Giappone per la seconda tappa di Coppa del Mondo : La Nazionale del c.t. Marchetto pronta al secondo appuntamento del circuito internazionale con Giovannini e Lollobrigida attesi protagonisti. Grande attenzione alle Mass Start e alle gare a squadre Tutto pronto a Tomakomai, in Giappone, per la seconda tappa stagionale di Coppa del Mondo di Pista Lunga. Dopo la prima uscita della scorsa settimana ad Obihiro, la Nazionale italiana del c.t. Maurizio Marchetto si prepara ad un altro week-end ...

Pista Lunga – Coppa del mondo : l’Italia ai piedi del podio nel team sprint di Obihiro : Pista Lunga: in Giappone il team sprint chiude ai piedi del podio. Nella tappa di Coppa del mondo di Obihiro Bettrone, Bonazza e Lollobrigida terminano quarte a mezzo secondo dal terzo posto. Settimo Giovannini sui 5000 maschili Si chiude con l’acuto del team sprint azzurro femminile, quarto ai piedi del podio, la terza ed ultima giornata della tappa inaugurale di Coppa del mondo ad Obihiro, in Giappone. Il terzetto formato ...

Pista Lunga - Giovannini vince la mass start della prima tappa di CdM in Giappone : battuto l’olandese Schouten : Nel primo appuntamento di Coppa del Mondo di Obihiro il campione azzurro si impone al fotofinish e centra il quarto successo in carriera. Lollobrida è quarta nella prova femminile La mass start parla ancora italiano. Nella prima tappa stagionale di Coppa del Mondo ad Obihiro, in Giappone, la Nazionale del c.t. Marchetto fa subito centro e nella seconda giornata di gare conquista il successo in quella che è ormai a tutti gli effetti la ...

Pista Lunga – Coppa del mondo : ottimo inizio per l’Italia ad Obihiro : In Giappone, nella giornata inaugurale della prima tappa del circuito internazionale, Giovannini si guadagna l’accesso alla finale di Mass Start. Sesto posto per entrambi i Team Pursuit Buona partenza per l’Italia nella giornata inaugurale della prima tappa di Coppa del mondo di Obihiro. In Giappone, la Nazionale del c.t. Marchetto non inciampa nelle semifinali maschili di mass start portando in finale la sua punta di ...