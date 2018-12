MotoGp | Bagnaia venera Valentino Rossi | “l’ho incrociato in pista e mi sono emozionato

Gala FIM MotoGp - Premiati Jorge Martin - Francesco Bagnaia e Marc Marquez : Presenti anche il Campione del mondo Superbike Jonathan Rea , il Campione WorldSSP Sandro Cortese, la prima donna iridata Ana Carrasco , WorldSSP300, e Raul Fernandez, per la vittoria FIM CEV Repsol ...

MotoGp - Bagnaia a Sky : 'Subito feeling con il Team Pramac. Titolo? Non ho ancora festeggiato...' : ... "Ho trovato una squadra pronta ad accogliermi e una moto intuititiva, che è stata abbastanza semplice da guidare fin da subito - ha spiegato Bagnaia ai microfoni di Sky Sport -. Ovviamente sarà più ...

MotoGp - felicità e soddisfazione per Bagnaia : “chiudere a tre decimi dal vertice è fantastico” : Il pilota italiano ha commentato la prestazione fornita oggi nella seconda giornata di test a Jerez Takaaki Nakagami è stato il più veloce nella seconda giornata dei test MotoGp sul circuito di Jerez de la Frontera, il giapponese della Honda ha girato in 1’37″945 precedendo gli spagnoli Marc Marquez (1’37″970), suo compagno di marca, Maverick Vinales (1’38″066), in sella alla Yamaha M1 e Jorge Lorenzo ...

Test MotoGp Jerez 2018 streaming video e tv : Petrucci e Bagnaia inseguono Marquez - 2giornata - - IlSussidiario.net : Diretta Test Motogp a Jerez 2018: info streaming video e tv della seconda giornata di prove sulla pista spagnola, oggi 29 novembre 2018.

MotoGp - Pecco Bagnaia sorride dopo i test di Jerez : 'contento del setup. Io davanti a Valentino Rossi? Dico che...' : Pecco Bagnaia chiude con il sorriso la giornata di test a Jerez: il pilota Pramac sorride per il setup e glissa sull'arrivo in classifica davanti a Valentino Rossi È un Pecco Bagnaia tutto sommato ...

MotoGp - Valentino Rossi e lo Sky Racing Team fanno commuovere Bagnaia : il regalo per Pecco è sorprendente [FOTO] : Lo Sky Racing Team VR46 ha deciso di regalare a Pecco Bagnaia la moto con cui ha vinto il Mondiale di Moto2 Un regalo da stropicciarsi, quello che ogni pilota sogna dopo la vittoria di un titolo mondiale. Pecco Bagnaia potrà portare a casa la Kalex con cui ha vinto il titolo di Moto2 in questa stagione, giunto grazie ad otto successi di tappa e ad altrettante esaltanti prestazioni. Un cadeau speciale consegnato da Valentino Rossi e dal suo ...

Marc Marquez - Test Valencia MotoGp 2018 : “Penso solo a lavorare - Lorenzo sta migliorando - sorprese Morbidelli e Bagnaia” : Al termine della seconda ed ultima giornata dei Test della Moto GP a Valencia, il Campione del Mondo Marc Marquez è stato intervistato da Marca. Il pilota della Honda si è subito soffermato su come sono andate le cose in pista: “Abbiamo lavorato molto sulle due nuove moto, con due diverse specifiche a livello del motore. C’erano molte novità e andavano capite. Abbiamo immagazzinato tante informazioni utili e ora dobbiamo analizzare ...

MotoGp – Test Valencia - Bagnaia euforico : “sono andato bene! Ecco il lavoro che abbiamo fatto e su cosa devo migliorare” : Bagnaia soddisfatto ed euforico al termine della sua prima esperienza in MotoGp: le parole del campione del mondo di Moto2 al termine dei due giorni di Test a Valencia L’esordio di PEcco Bagnaia in MotoGp è stato soddisfacente per il giovane campione del mondo di Moto2. Il pilota italiano dell’Academy VR46 è stato tra i protagonisti delle due giornate di Test IRTA a Valencia. Un primo impatto positivo con la categoria regina ...

MotoGp Ducati - Bagnaia : «Come primo giorno sono molto soddisfatto» : DEBUTTO OK - Il campione del mondo Moto2 già nei primi giri ha dimostrato un feeling perfetto con la desmodromica: 38 i passaggi totali di 'Pecco', la maggior parte per adeguarsi al nuovo prototipo e ...

MotoGp - Bagnaia 'festeggia' la sua prima volta da pilota della classe regina : l'entusiastico post social : Francesco Bagnaia è euforico dopo la prima volta a bordo della sua nuova moto: test di Valencia positivi per il pilota italiano Un giorno da ricordare per Francesco Bagnaia ieri. Il pilota italiano, ...

