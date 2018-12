Il silenzio della Raggi su Salario e Rocca Cencia

Roma - il futuro misterioso della città Dal Campidoglio soltanto silenzio : In un teatrino nascosto in un cortile del quartiere Trionfale - pareti dipinte di nero, sedie, un proiettore - una trentina di persone ascolta un urbanista de La Sapienza , Carlo Cellamare, che spiega ...

Corleone - nel silenzio della politica la mafia prospera. Non solo in Sicilia : Serviva la vicenda di Corleone per riportare il tema “mafia” nell’agenda politica di questo Paese. E già questo è elemento preoccupante, perché nel silenzio la mafia ha sempre prosperato. E continuato a fare affari, a infiltrarsi, a gestire appalti. Eppure in questi mesi i segnali non mancano, e sono tutti preoccupanti. Il comune di Castelvetrano è commissariato dopo lo scioglimento per mafia, Vittoria – un centro del ragusano ...

Il ddl anticorruzione passa alla Camera con l'applauso del M5s e il silenzio della Lega. Ora il provvedimento passa al Senato : Ora il provvedimento torna al Senato dove sarà modificato l'emendamento sulla riforma del peculato sul quale la maggioranza è stata battuta. L'accordo tra gli alleati è quello di correggerlo, a costo ...

Incidenti a caccia - Buzziolo rompe il silenzio : per colpa della 'braccata' rischiano tutti i cacciatori : Una riflessione che è destinata ad alimentare polemiche intestine nel mondo venatorio. «Agli occhi della gente comune, che fa di tutta l'erba un fascio, che esagera e non distingue tra le varie e ...

F1 - come sta Michael Schumacher? Tutte le informazioni conosciute. Tra privacy e silenzio della famiglia : Dal 29 dicembre 2013 la vita di Michael Schumacher è precipitata nel dramma e, a quasi cinque anni di distanza, ben poco è ancora dato a sapersi delle sue condizioni, dopo il tragico incidente sugli sci sulle piste di Meribel, in Francia. Di pari passo, tutti i tifosi e gli appassionati di Formula Uno sono rimasti “spettatori” di una vicenda che, per le modalità della caduta, ha davvero dell’incredibile e del beffardo, mentre ...

Matteo Renzi : “Salvini e Di Maio fanno cose indecenti nel silenzio dei media e della RAI” : L'ex Presidente del Consiglio "ribalta" la discussione di queste ore e attacca l'informazione, in particolare quella pubblica: "A me davano del caudillo perché volevano abolire il Cnel. Lega e M5s un giorno propongono di chiudere il Parlamento e un altro di cancellare l’Europa. Ma dov’é la Rai? Perché nessuno fa le domande vere?"Continua a leggere

Sì Tav - migliaia in piazza a Torino : “Siamo maggioranza silenziosa”. Fassino : “Segno del malessere della città” : Decine di migliaia di persone hanno riempito piazza Castello a Torino per manifestare il sostegno alla grande opera Torino-Lione. La manifestazione convocata da sette imprenditrici e dall’ex sottosegretario alle infrastrutture di Forza Italia Mino Giachino ha visto in piazza lavoratori, studenti e pensionati oltre a diversi esponenti del Pd, della Lega e di Forza Italia. in piazza anche l’ex sindaco Piero Fassino: “In piazza ...

Una baita del silenzio e della preghiera per aiutare le madri dei più piccoli e sofferenti : ... arrivate qui con bambini così malati, e lo stesso personale in servizio, abbiano un luogo per vivere il silenzio e la preghiera, aiuta a sentirsi cittadini, almeno qui, di un mondo migliore.

Morte Desirée Mariottini : 3 fermati/ Ultime notizie - un’amica ha visto : il suo silenzio in cambio della droga : Morte Desirée Mariottini: 3 fermati. Ultime notizie, un’amica ha visto tutto: il suo silenzio in cambio della droga. Emerge una raccapricciante storia di violenza e degrado(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 08:39:00 GMT)

Ford Mustang : in arrivo una versione “silenziosa” della mitica muscle car americana? [VIDEO] : Un video spot ufficiale della Casa dell’Ovale Blu mostra una misteriosa immagine che potrebbe anticipare una possibile Ford Mustang elettrica Ford ha diffuso un video spot ufficiale dove viene mostrata un’immagine teaser della celebre Mustang caratterizzata da alcuni particolari che richiamano le vetture elettriche a zero emissioni. Il fotogramma in questione immortala il frontale della muscle car americana coperto dalla penombra, dove ...

Morire in silenzio alle porte della fortezza Europa : In occasione del nuovo summit dei leader europei sulla crisi migratoria, in programma oggi 18 ottobre a Salisburgo, lo scenario che ci troviamo di fronte è sempre più desolante.Mentre la zona di ricerca e soccorso tra Italia e Libia è ormai completamente scoperta dalle imbarcazioni di soccorso delle organizzazioni umanitarie, nel Mediterraneo si continua a Morire. Anzi forse oggi più che mai. Da costa a costa, ...

Uranio impoverito - la rivincita dei militari morti nel silenzio : Ministero della Difesa riconosciuto colpevole : Ci sono voluti anni, lavoro, impegno, tempo e soprattutto morti. Ma finalmente la Corte di Cassazione ha riconosciuto il nesso di causalità tra tumori e Uranio impoverito: il Ministero della Difesa è stato dichiarato colpevole, non ha protetto i militari italiani come avrebbe potuto e dovuto. I morti, nel corso degli anni, sono stati tanti, ma quest’ultima storica sentenza affonda le proprie radici nell’8 settembre 1999, quando a 23 anni moriva ...

L'Eredità - disastro della concorrente sul pollice : Flavio Insinna sconvolto - silenzio di tomba : 'Lo è il pollice'. Risposta facile, a L'Eredità di Flavio Insinna su Rai 1 , ma la bionda concorrente scivola clamorosamente. No, dalla bocca non le esce 'opponibile', ma un assurdo 'oblungo'. Insinna ...

Roma - Vaticano punta a una lottizzazione da 180mila m³ nella riserva naturale : ora basta il silenzio-assenso della Regione : Un’ampia opera di edificazione all’interno della riserva naturale della Tenuta di Acquafredda, splendido polmone verde nel cuore di Roma da decenni nelle mire dei costruttori. Intervento giustificato come “progetto ambientale di area per l’accessibilita` e la fruizione della riserva”, in realtà pensato (anche) per venire incontro al certificato “interesse alla valorizzazione dei terreni” perseguito da oltre 30 anni dal Vaticano. Il Capitolo di ...