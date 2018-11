Quando Di Maio faceva il manovale | il vicepremier pubblica contratto e stipendi

Di Maio 'Circolano menzogne - i fatti denunciati Quando non ero socio' : 'Oggi, come promesso, pubblico i documenti che dimostrano l'assunzione nell'azienda di mio padre e le relative buste paga per il periodo di lavoro'. Così Luigi Di Maio in un post sul blog delle Stelle ...

Luigi Di Maio - la causa del dipendente alla società di famiglia Quando il vicepremier era già socio : Domenico Sposito , dipendente della Ardima Costruzioni , la ditta di Antonio Di Maio , padre del vicepremier Luigi, e Paolina Esposito , ha fatto causa per farsi riconoscere le ore lavorate 'in nero '.

Di Maio : Quando concentrandosi sugli affari degli altri si perdono di vista i 'propri' : "Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, e non t'accorgi della trave che è nel tuo?". Così sta scritto nel Vangelo di Luca. Sembra una citazione strana, ma a pensarci bene è esattamente ciò che sta accadendo proprio in questi giorni nella politica italiana. Il ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, capo politico del MoVimento 5 Stelle, è stato coinvolto in un caso strano: è infatti emerso, da un servizio del ...

Di Maio : «Mi fido ciecamente di Salvini e lui di me. Spread sale Quando Bankitalia parla» : Di Maio non ha dubbi: 'Ci fidiamo ciecamente l'uno dell'altro, lavoriamo fianco a fianco: poi c'è sempre questo racconto che lui fa le cose per fregare me e io per parare le sue fregature. Ma non è ...

Manovra - Di Maio contro Bankitalia : “Lo spread sale Quando loro parlano. La situazione si stabilizzerà” : “Bankitalia è libera di dire quello che vuole però ieri lo spread stava scendendo e dopo il suo intervento è risalito ed è sceso di nuovo in serata”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio parlando con i giornalisti dell’intervento di Bankitalia di ieri. “L’analisi di Bankitalia parte dal presupposto che da domani si rimettono sul mercato tutti i titoli di Stato ma non è così- dice – Quindi l’effetto che prevede ...

Di Maio - Quando manovra sarà definitiva mercati capiranno : "Noto con piacere che lo spread è calato di decine di punti in queste ore , quindi chi sta leggendo attentamente la manovra si sta rendendo conto che l'economia italiane è sana", ha detto il ministro ...

Spread - Di Maio : 'Mercati si tranquillizzeranno Quando manovra sarà approvata così come é' : 'Siamo un governo nuovo, i mercati non lo conoscono ancora fino in fondo e c'è ancora la paura che vogliamo abbandonare l'euro, ma non é così. Ora...

“Ecco Quando avrete il reddito di cittadinanza”. Mese e giorno : l’annuncio di Di Maio. La data precisa : parla il ministro : Per il vicepremier Luigi Di Maio non c’è dubbio: “Il reddito di cittadinanza arriverà a marzo”. In un’intervista rilasciata al Mattino, Di Maio, assicura che “i 780 euro nelle tasche degli aventi diritto arriveranno a marzo prossimo, potrà essere il giorno 15 o 30, sicuramente non il primo aprile visto che l’ironia si sprecherebbe. I soldi verranno accreditati su una normale card e chi non ha una tessera elettronica non verrà discriminato”. Il ...

L'errore di Di Maio Quando parla di lavoro in somministrazione e caporalato : Al direttore - Le considerazioni del ministro del lavoro, On. Luigi Di Maio, sul lavoro in somministrazione ci hanno lasciato perplessi, se non altro per il continuo associare tale tipologia ...

Quando Di Maio predicava "nessuna tolleranza" sugli abusi : Il condono edilizio a Ischia fortemente voluto da Di Maio, e che sta lacerando i Cinque stelle, non è un fulmine a ciel sereno. Un conto, infatti, sono i proclami del sacro blog sulla difesa dell'...

Quando Di Maio - giornalista - si vantava di ricevere «finanziamenti pubblici»