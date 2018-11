Olimpiadi 2026 | le guglie del Duomo di Milano e le montagne di Cortina | lo spettacolare

Olimpiadi invernali - candidatura Milano-Cortina 2026 – Arianna Fontana orgogliosa : “noi atleti ci crediamo” : Arianna Fontana commenta la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali 2026 “Sono la campionessa olimpica a PyeongChang nella gara dei 500 metri di short track. Ho partecipato a 4 edizioni dei Giochi e ho vinto otto medaglie. Nella mia disciplina nessuna donna c’era mai riuscita e di questo sono molto orgogliosa. Così come sono stata orgogliosa di aver sfilato da portabandiera alla cerimonia d’apertura dei ...

Olimpiadi Invernali - candidatura Milano-Cortina 2026 – Malagò emozionato : “progetto innovativo” : Malagò sogna le Olimpiadi Invernali in Italia: presentata oggi la candidatura di Milano-Cortina 2026 “E’ per me un grande onore essere qui a presentare con orgoglio la candidatura di Milano e Cortina ai Giochi Olimpici Invernali 2026. Il nostro è un progetto innovativo che prende pieno vantaggio dalle indicazioni dell’Agenda 2020. In particolare devo essere sincero: senza l’Agenda 2020 non avremmo mai potuto ...

Ecco il logo di Milano-Cortina per le Olimpiadi 2026 : La silhouette del Duomo di Milano che diventa una montagna, al centro una pista, e ai lati degli alberi stilizzati con i colori della nostra bandiera. E' il logo di Milano-Cortina 2026, presentato questa mattina in un video, dal presidente del CONI Giovanni Malagò, durante la 23esima assemblea generale dell'Anoc, l'assemblea generale dei comitati olimpici mondiali, che si è tenuta a Tokyo, dove e' ...

Olimpiadi 2026 : Malagò lancia Milano-Cortina - il sogno sarà realtà : La candidatura di Milano-Cortina alle Olimpiadi 2026 " è un sogno che può diventare realtà". Lo ha detto Giovanni Malagò presentando la candidatura italiana alla 23esima assemblea generale dell'Anoc, l'assemblea generale dei comitati olimpici mondiali, che si è tenuta a Tokyo. "La candidatura Milano-Cortina è una scommessa che parte dai territori. Da ...

