Napoli-Stella Rossa 3-1 | risultato e cronaca in diretta live

Il Napoli va - 3-1 alla Stella Rossa ma il passaggio è ancora in bilico : Il Napoli batte al San Paolo 3-1 la Stella Rossa e si avvicina alla qualificazione che però è ancora in bilico a causa della vittoria del Psg per 2-1 sul Liverpool. Gli azzurri andranno...

Highlights Napoli-Stella Rossa 3-1 - VIDEO - gol e sintesi della partita. Spettacolare doppietta di Mertens : Il Napoli ha sconfitto la Stella Rossa per 3-1 nella quinta giornata della Champions League 2018-2019: la Spettacolare doppietta di Mertens dopo il gol di Hamsik ha spianato la strada agli azzurri che si sono avvicinati alla qualificazione agli ottavi di finale. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la sintesi di Napoli-Stella Rossa 3-1. GOL HAMSIK (1-0): Marek Hamsik anota el 1-0 para el Napoli por la UEFA Champions ...

Tottenham-Inter 1-0 - colpo Eriksen : i nerazzurri ora devono sperare nel Barcellona Napoli-Stella Rossa 3-1 : La sconfitta di Londra lascia la qualificazione agli ottavi nelle mani del Barcellona, che nell'ultima giornata dovrà fermare la corsa degli inglesi. Infortunio Nainggolan

Napoli-Stella Rossa 3-1 - si decide tutto a Liverpool : Napoli-Stella Rossa 3-1, gol di Hamsik e doppietta di Mertens. Per i servi segna Ben Habouane. A Parigi finisce 2-1, per il Napoli bisogna non perdere (o perdere con un gol di scarto) a Liverpool. Primo tempo Dominio azzurro, concretizzato dalle reti di Hamsik e Mertens. La marcatura dello slovacco ha due significati importanti: è la prima stagionale per lui ed è la prima realizzata su sviluppo pulito di palla inattiva per il Napoli di ...

Napoli distrugge Stella Rossa - ma il Liverpool non aiuta Ancelotti : la notte di Anfield deciderà il passaggio del turno : Napoli vittorioso contro la Stella Rossa di Belgrado, Ancelotti e soci però possono sorridere solo fino ad un certo punto: la qualificazione non è ancora chiusa Il Napoli di Carletto Ancelotti oggi ha svolto al meglio il proprio compito, ma non può ancora esultare definitivamente. La squadra partenopea aveva un imperativo oggi, vincere! Contro la Stella Rossa non si poteva sbagliare per poter approdare agli ottavi di finale di Champions ...

Pagelle Napoli-Stella Rossa 3-1 - Champions League 2019 : Mertens il grande protagonista - Hamsik si sblocca : Vittoria senza patemi per il Napoli nel quinto turno della fase a gironi della Champions League: i partenopei dominano e battono la Stella Rossa per 3-1, portandosi in testa al proprio raggruppamento. Di seguito le Pagelle degli azzurri. Pagelle Napoli-Stella Rossa NAPOLI Ospina, voto 6: praticamente mai chiamato in causa, inoperoso per tutto il primo tempo non può far nulla sul gol degli ospiti. Maksimovic, voto 6: il terzino adattato di Coppa ...

LIVE Napoli-Stella Rossa - Champions League calcio in DIRETTA : 3-1 - Ben Nabouhane accorcia le distanze : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Stella Rossa, match valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Per gli azzurri è una partita assolutamente decisiva e che potrebbe anche dare la qualificazione agli ottavi con un turno d’anticipo. La squadra di Ancelotti ha bisogno dei tre punti e nello stesso tempo deve sperare che il PSG non riesca a vincere con il LIVErpool. Servirà certamente un altro ...

Napoli-Stella Rossa - l’urlo del San Paolo è impressionante : trema tutto! [VIDEO] : Si sta giocando il match della 5^ giornata della fase a gironi di Champions League, in campo il Napoli di Carlo Ancelotti che sta dominando la partita contro la Stella Rossa. Tutto facile per gli azzurri, apre le marcature Hamsik, poi ci pensa Mertens al raddoppio con un colpo delizioso. Napoli in scioltezza ma non arrivano buone notizie dall’altro match del girone, anche il Psg è infatti in vantaggio contro il Liverpool. Nel ...

