Samsung Volley Cup – Mercoledì il recupero della 4ª giornta fra Imoco Volley Conegliano e

Samsung Volley Cup – Il turno di riposo non fa male alla classifica per Brescia : domani le Leonesse riprendono gli allenamenti : Il turno di riposo non fa male alla classifica, domani le Leonesse riprendono gli allenamenti. I risultati della settima giornata, che ha coinciso con il riposo forzato della Banca Valabbina, non ha modificato la classifica, vincono tutte le favorite Nessuna delle big ha steccato nel settimo turno della Samsung Volley Cup di A1, quindi la giornata di riposo obbligata (il campionato è formato da un numero dispari di squadre, 13) non ha ...

Samsung Volley Cup – Busto Arsizio ospite del Club Italia CRAI : Serie A1 Femminile: il Club Italia CRAI ospita Busto Arsizio La settima giornata della Samsung Volley Cup di A1 vede il Club Italia CRAI tornare tra le mura amiche del Palazzetto del Centro Federale Fipav Pavesi per la partita che domenica (ore 17) lo vedrà contrapposto alla Unet E-Work Busto Arsizio. Le azzurrine allenate da Massimo Bellano scenderanno in campo rinfrancate dal turno di riposo goduto la passata domenica. Nell’ultima ...

Samsung Volley Cup – La Unet E-Work Busto Arsizio vince al tie break e vola in cima alla classifica : Samsung Volley Cup: la Unet E-Work Busto Arsizio recupera da 0-2 e supera al tie-break Il Bisonte Firenze nel posticipo della sesta giornata. Le farfalle tornano in cima alla classifica in compagnia di Novara Non ha colto il successo da tre punti, che l’avrebbe portata al primo posto solitario in classifica, ma ha raccolto in rimonta due punti eccezionali la Unet E-Work Busto Arsizio, vincente per 3-2 su Il Bisonte Firenze. Sotto 2 ...

Samsung Volley Cup - risultati 6ª giornata – Novara vola in testa - ok Scandicci e Conegliano : Samsung Volley Cup: Novara batte Filottrano e vola in testa aspettando Busto. Rispondono a distanza Scandicci e Conegliano. Primi punti per Bergamo La 6a giornata della Samsung Volley Cup, in attesa del posticipo di domani sera tra la Unet E-Work Busto Arsizio ed Il Bisonte Firenze, regala la prima posizione in solitaria per l’Igor Gorgonzola Novara, che riesce ad avere la meglio, non senza alcune difficoltà, di un’ottima ...

Samsung Volley Cup – Vittoria del Saugella Team Monza su Cuneo nell’anticipo della 6ª giornata : Samsung Volley Cup: il Saugella Team Monza vince a Cuneo nell’anticipo della sesta giornata. Oggi quattro gare in diretta su LVF TV La sesta giornata di andata della Samsung Volley Cup 2018-2019 si apre con il ritorno alla Vittoria del Saugella Team Monza, che nell’anticipo si impone sul campo della Bosca San Bernardo Cuneo per 1-3 e raggiunge provvisoriamente Brescia al quarto posto della classifica. Partita molto combattuta al Pala ...

Samsung Volley Cup A2 – Perugia espugna Trento nell’anticipo dell’8ª giornata : Samsung Volley Cup A2: nell’anticipo la Bartoccini Gioiellerie Perugia espugna Trento. Domenica si completa l’ottava giornata La Bartoccini Gioiellerie Perugia festeggia la sesta vittoria in otto gare di campionato e balza provvisoriamente in testa alla classifica del Girone B di Samsung Volley Cup A2. Nell’anticipo dell’ottava giornata le umbre si impongono per 1-3 sul campo della Delta Informatica Trentino, al ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup A2 - il programma dell’8ª giornata : big match tra Orvieto e Soverato nel girone A. : Samsung Volley Cup A2: nel weekend l’8ª giornata. Anticipo sabato sera al Sanbapolis tra Trento e Perugia nel girone B. Big match tra Orvieto e Soverato nel girone A girone A Con la vittoria dello scorso turno di Mondovì su Martignacco, sembrano già delinearsi le forze di questo girone, con le prime tre della classifica che hanno già messo un +6 in cascina sulle inseguitrici. La partita più interessante di giornata sarà al ...

Pallavolo – Samsung Volley Cup : sabato sera Bosca S.Bernardo – Saugella Team apre la 6^ giornata : Samsung Volley Cup: sabato sera Bosca S.Bernardo – Saugella Team apre la 6^ giornata su Rai Sport. Domenica 5 partite su LVF TV La Samsung Volley Cup non si ferma mai. Archiviata ieri sera la 5^ giornata, con il posticipo che ha visto vittoriosa per 3a0 la Unet E-Work Busto Arsizio sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri, domani si ritorna subito in campo con l’anticipo di sabato sera che vedrà la Bosca San Bernardo Cuneo, ...

Samsung Volley Cup : la Unet E-Work espugna Chieri nel posticipo : Samsung Volley Cup: la Unet E-Work espugna Chieri nel posticipo e raggiunge la Pomì in vetta alla classifica Unet E-Work Busto Arsizio ancora protagonista nel posticipo della 5° giornata della Samsung Volley Cup: al PalaFenera le bustocche si impongono per 0-3 sulla Reale Mutua Fenera Chieri, confermando la loro imbattibilità in questo inizio di stagione e raggiungendo in vetta alla classifica la Pomì Casalmaggiore. Resta viceversa ancora ...

Samsung Volley Cup – Pomì - vittoria e testa della classifica : Igor in rimonta - Bosca e Il Bisonte ok al tie-break : Samsung Volley Cup: la Pomì batte Filottrano ed è sola in testa. Igor in rimonta sul Club Italia, corre l’Imoco. Bosca S.Bernardo e Il Bisonte, squilli al tie-break La Pomì Casalmaggiore è la capolista solitaria della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. In attesa del posticipo della 5^ giornata, in programma giovedì sera in diretta su Rai Sport + HD, tra Reale Mutua Fenera Chieri e Unet E-Work Busto Arsizio, che potrebbe ...

Samsung Volley Cup – Domani la 5ª giornata : l’Igor ospita il Club Italia : Samsung Volley Cup: mercoledì la 5ª giornata, l’Imoco ospita Bergamo. Igor in casa con il Club Italia, a Brescia sfida tra matricole. Saugella a Firenze, la Pomì attende Filottrano. Giovedì Chieri-UYBA in diretta su Rai Sport+HD Secondo turno infrasettimanale per la Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Tra mercoledì e giovedì è in programma la 5^ giornata di un Campionato estremamente equilibrato, con ben cinque squadre in ...

Samsung Volley Cup A2 – Mondovì super nel Girone A - il Barricalla ferma Trentino nel Girone B : Samsung Volley Cup A2: settebello Mondovì nel Girone A, imbattuta anche Orvieto che passa a Caserta. Soverato al quinto, primo urrà per Olbia. Nel Girone B Omag al terzo posto, il Barricalla frena Trentino. Festa Cutrofiano su Marsala Girone A LPM BAM MONDOVI’ – ITAS CITTA’ FIERA MARTIGNACCO 3-0 (25-13 25-17 25-23) Una inarrestabile Lpm Bam Mondovì supera in un’ora e 11 minuti la formazione dell’Itas Città Fiera ...

Samsung Volley Cup – I risultati della 4ª giornata di Serie A femminile : insolito gruppone in vetta : Samsung Volley Cup: tris Pomì e Banca Valsabbina, balzo in vetta alla classifica con UYBA e Igor. La quinta capolista è la Savino Del Bene. Ripartono Saugella e Il Bisonte Singolare ‘gruppone’ in vetta alla classifica della Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile. All’indomani della Supercoppa Samsung Galaxy A, conquistata dall’Imoco Volley Conegliano a spese dell’Igor Gorgonzola Novara, si è disputata la 4^ ...