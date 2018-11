Tre etti di marijuana in casa | 23enne arrestato dalla polizia

Usa : muore colpita da proiettile menTre guarda la tv in casa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Pd - Martina si candida : “Andiamo olTre a capetti e capibastone. L’io ci ha fatto male - il “noi” è il futuro” : “La mia candidatura finirà per avvantaggiare Marco Minniti e quindi Renzi? Noi vogliamo rompere gli schemi, dove sta scritto che dobbiamo decidere per gli elettori?”. Maurizio Martina, lanciando la sua corsa alle prossime primarie del Partito democratico, si smarca dal rischio di fare un assist all’ex ministro dell’Interno, appoggiato dai renziani, tenendo tutti sotto al 51% dei consensi. E finendo così per lasciar ...

Nubifragi e neve nel weekend. Meteo - Tregua finita. Fine settimana da battere i denti : Non lasciatevi ingannare, la tregua dal maltempo non durerà. Già da domani infatti , le condizioni del tempo sono destinate a peggiorare nuovamente e sarà un vero e proprio boom di neve sulle nostre montagne. Andiamo a scoprire dove cadrà più neve e a quali quote.Come detto, dagli ultimi aggiornamenti di questa mattina dei principali modelli Meteo (ECMWF), è ormai confermato che una vasta depressione in discesa dal Nord Atlantica si avvicinerà ...

Bernini : 'M5S nemico delle imprese - di questo passo saremo cosTretti a scendere in piazza' : Anna Maria Bernini, docente universitario bolognese e attuale capogruppo al Senato di Forza Italia, intervistata da 'Il Dubbio', quotidiano liberale e garantista diretto da Piero Sansonetti, ha espresso il più totale dissenso per quanto riguarda l'attuazione immediata da parte del Governo M5S-Lega della fattura elettronica (la e-fattura, dove vengono esclusi medici e farmacisti) e ha detto la sua sulla giornata internazionale dei diritti ...

Come funziona la procedura Ue per debito : tempi sTretti e correzioni pesanti dei conti : Ad aprire la strada che porta alla procedura d'infrazione non è il deficit eccessivo, ma il mancato rispetto degli obiettivi di riduzione del debito pubblico. Questo comporta tempi più stretti e una correzione maggiore della manovra rispetto alla procedura «classica» per deficit eccessivo. Se il governo vuole evitare sanzioni, deve avviare una trattativa vera con Bruxelles...

Diretta/ Losanna Trento info sTreaming video e tv : le parole di coach Lorenzetti - Coppa Cev volley - - IlSussidiario.net : Diretta Losanna Trento info streaming video e tv, orario e risultato live della partita valida per la Coppa Cev di volley , oggi mercoledì 21 novembre, .

Samantha Cristoforetti : "La verità sugli alieni? AlTre forme di vita sono possibili" : "sono possibili Altre forme di vita oltre la nostra?", ha chiesto uno studente a Samantha Cristoforetti in diretta a Quante Storie su RaiTre. E la scienziata ha risposto: "Penso che sia una possibilità, non è un atto di fede. Nel nostro Sistema solare ci sono alcuni candidati dove è esistita in pass

Ossa in Nunziatura “antecedenti al 1983”. Per esame Dna alTre due settimane : Per le analisi con il carbonio 14, che consentiranno di stabilire con certezza la datazione dei resti, ci vorranno altre due settimane. Ma secondo quanto emerge dai primi accertamenti, le Ossa rinvenute alla fine di ottobre sotto il pavimento della Nunziatura Apostolica di Via Po a Roma non appartengono a Emanuela Orlandi o Mirella Gregori, entrambe scomparse nel 1983 a 15 anni. Pare infatti che i resti risalgano a un periodo antecedente al ...

Aeronautica : al via ad Amendola il corso internazionale - olTre 900 militari e 50 assetti aerei : 1/5 Credit: P.M. Marco DI MEO ...

Coni : Giorgetti - inconTrerò ancora Malagò : Il mondo evolve, dobbiamo essere al passo". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a margine di un convegno nella sede del Corriere dello Sport.

Coni : Giorgetti - inconTrerò ancora Malagò : ANSA, - ROMA, 20 NOV - "Non c'è nessuna guerra con Malagò, ma due diversi punti di vista. La mediazione e il compromesso fanno parte della politica, ma presuppongono un approccio costruttivo, che spero possa tornare di attualità nei prossimi giorni. Incontreremo sicuramente ancora Malagò. Bisogna cercare di migliorare, non è detto che ...

Gioco legale - in Emilia Romagna a rischio olTre 4.300 addetti : Roma, 20 nov. (AdnKronos) - L’Osservatorio giochi, legalità e patologie dell’Eurispes, nell’ambito della sua attività di ricerca, ha constatato che tutti i soggetti interessati alla regolamentazione del Gioco pubblico legale (Pa, terzo settore, industria del Gioco) hanno un obiettivo comune: la nece

Gioco legale - in Emilia Romagna a rischio olTre 4.300 addetti : La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese dove il Gioco illegale, ovvero quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente. "L'operazione condotta mercoledì scorso in ...

Gioco legale - in Emilia Romagna a rischio olTre 4.300 addetti : La cronaca degli ultimi giorni ci dà la fotografia di un paese dove il Gioco illegale, ovvero quello non autorizzato dallo Stato, è fortemente presente . 'L'operazione condotta mercoledì scorso in ...