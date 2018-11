Thegiornalisti live | divertente elogio della normalità molto anni ' 80

ilgiornale

(Di mercoledì 21 novembre 2018) D'altronde mica pretendono altro. Il concerto deiè un festoso, quella più, spensierata, calorosa. È la ricetta che in treli ha trasformati da band presunta indie (l'indie è uno spirito o una situazione contrattuale?) a fenomeno pop capace di vendere centomila biglietti a tour. Con due date al Forum hanno quasi concluso (finisce stasera al Palalottomatica di Roma) la prima parte di un giro che riprende in primavera con un'altra infornata di spettacoli candidati al sold out. Al centro di tutto, anche se lui non lo ammetterà mai, c'è Tommaso Paradiso, cantante e leader, salvo rare incursioni degli altri dueband, Marco Primavera e Marco Antonio Musella, che sono fondamentali ma non protagonisti (tutti e tre sono "davanti" nel momento acustico con Io non esisto, "la prima canzone che ci ha raccontato").È lui, piacione e ...