Giappone | indice attività industriali calato dell' 1 | 1% annuo

Giappone : in calo superindice di settembre : Peggiorano le condizioni economiche in Giappone. Secondo la stima preliminare del Cabinet Office, il superindice, che sintetizza la situazione attuale dell'economia, è atteso in discesa a 103,9 punti nel mese di settembre rispetto ai 104,5 di agosto. Il dato è in linea con le stime degli analisti. Ricevi aggiornamenti su Calendario Economico Lasciaci la ...