È successo in TV - 21 novembre 2016 | Simona Ventura riparte da Selfie video

È successo in TV - 21 novembre 2016 : Simona Ventura riparte da Selfie : La linfa giusta le è stata ridata dall'Isola dei Famosi 2016 su canale5, dove da conduttrice di 8 edizioni ne diventa concorrente. Simona Ventura grazie alla sua curiosa presenza nel reality show è tornata nel posto che più le si addice: la tv generalista. Una rinascita che è stata maturata, carburata e lanciata nei tempi e modi giusti, è stata Maria de Filippi a prenderla nel suo nido di Fascino e a regalarle "un po' del suo Fascino" come disse ...

È successo in TV - 20 novembre 1993 : Nicoletta Orsomando si dimette da signorina buonasera : Le ricordiamo come signorine buonasera: sorridenti, familiari, sicure. Ci rassicuravano su chi e cosa ci avrebbe propinato il piccolo schermo giorno per giorno con serenità, talvolta aggiungendo un tocco glamour, un gesto, un'occhiata iconica rimasta riconoscibile alle famiglie per anni.Nella categoria delle grandi professioniste del settore, il 22 ottobre 1953 appare Nicoletta Orsomando, annunciatrice RAI per antonomasia nonché la ...

Cast e personaggi di Nero a metà al via su Rai1 il 19 novembre : Claudio Amendola torna alla serialità con un successo assicurato? : Cast e personaggi di Nero a metà sono pronti a tenere compagnia al pubblico di Rai1 per sei serate e, quindi, fino al prossimo Natale. Sembra che sarà la nuova scommessa della tv pubblica che lancia la fiction con il ritorno in tv di Claudio Amendola e che è sicura di colpire dritto al cuore del pubblico toccando una tematica molto attuale ovvero quella della difficoltà ad accettare il diverso in questo periodo storico di insicurezza e sfiducia. ...

È successo in TV - 19 novembre 1992 : la prima puntata di Beverly Hills 90210 in Italia (video) : Se non hai visto almeno una puntata di Beverly Hills 90210 si può dire che l'essenza degli anni '90 televisivi non è stata vissuti appieno. Il Teen drama cult del decennio per eccellenza arriva in Italia, più precisamente alle 20:30 del 19 novembre 1992 nella programmazione di Italia 1, subito dopo lo storico Karaoke di Fiorello.Creata da produttori del livello di Aaron Spelling e Darren Star, Beverly Hills 90210 diventa la serie tv più ...

Chiusa con successo la BMTA 2018 a Paestum - appuntamento a novembre 2019. : ... , Calabria , Campania , Lazio , Agenzia Regionale per il Turismo, , Sicilia , Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, . ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 novembre) : 51 punti per LeBron James nel successo dei Lakers su Miami - San Antonio supera Golden State e prova a rilanciarsi : Cinque partite nella notte NBA. Continuano a faticare i Golden State Warriors, privi di Steph Curry e Draymond Green, che regalano una preziosa vittoria ai San Antonio Spurs di Marco Belinelli e perdono il primo posto nella Western Conference. Tornano al successo i Portland Trail Blazers e i Los Angeles Lakers, trascinati rispettivamente da Damian Lillard e LeBron James. Bella vittoria per i Memphis Grizzlies a Minnesota e successo anche per gli ...

È successo in TV - 17 novembre 2011 : il primo live show di X Factor (ma su Sky) (video) : Sky certamente ha una data segnata con il pennarello indelebile sul suo calendario, importante per rilevanza poiché si tratta della partenza ufficiale dei live show della quinta edizione di X Factor, talent show ancorato a mamma Rai per 4 edizioni realizzate in 2 anni (dal 2008 al 2010). L'azienda di Viale Mazzini scelse di abbandonare il progetto per via degli alti costi di produzione, un'occasione ghiotta per la piattaforma satellitare e ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 novembre) : Milwaukee torna al successo - cadono ancora Raptors e Blazers : notte ricca di emozioni in NBA con otto partite giocate. Tra le formazioni di alta classifica vincono soltanto i Milwaukee Bucks. Continua invece il periodo negativo per i Toronto Raptors e per i Portland Trail Blazers, rispettivamente alla terza e seconda sconfitta consecutiva. Da segnalare anche le vittorie di Indiana, Philadephia e Memphis che scalano posizioni in classifica. Vediamo nel dettaglio tutti i risultati. I Boston Celtics superano ...

È successo in TV - 16 novembre 2003 : il caso RaiOt scuote la tv : E' il 16 novembre 2003, su Rai 3 va in onda la prima puntata di una trasmissione che sarà destinata a diventare un caso Nazionale: RaiOt - Armi di distrazione di massa, trasmissione ideata e condotta da una capostipite della satira in Italia: Sabina Guzzanti. Era un programma non solo satirico, ma anche e soprattutto di denuncia sociale sulla politica e la libertà d'informazione in Italia.Furono affrontati temi come il conflitto di interessi ...

È successo in TV - 14 novembre 2003 : Walter Nudo vince la prima edizione dell'Isola dei Famosi (video) : 11 VIP, 50 giorni, 8 settimane di sofferenza e prove di sopravvivenza su un'isola deserta basate solo ed esclusivamente sulle loro forze. La prima edizione dell'Isola dei Famosi iniziata il 19 settembre 2003 con la conduzione di Simona Ventura è l'evento Rai dell'anno: il primo reality show "targato Rai 2".Un successo senza l'ombra dei dubbi, in media il programma ha riscosso su nove puntate andate in onda un ascolto di 6.358.000 telespettatori ...

È successo in TV - 13 novembre 1965 : i grandi varieta Rai con Stasera - Rita! (video) : Antonello Falqui vi dice qualcosa? Uno dei più grandi registi del piccolo schermo, nonché degli indimenticabili varietà RAI diretti dalla fine degli anni '50 in poi, citando i più celebri: Canzonissima, Giardino d'Inverno, Studio Uno, Teatro 10 e più avanti Milleluci, Al Paradise ma non solo.Nel bel mezzo del periodo d'oro, più precisamente nel 1965, il programma nazionale realizza delle prime serate ad hoc, dedicate singolarmente ad un'artista ...

Dopo il grande successo dell'inaugurazione - il 13 novembre 2018 riprendono gli spettacoli della nuova stagione di Teatro Ragazzi Padova. Il programma di novembre : Tutti gli spettacoli sono programmati all´interno dell´orario scolastico dalle scuole per l´infanzia alle superiori per favorire la partecipazione degli studenti. L'Assessorato alla Cultura del ...

È successo in TV - 12 novembre 1991 : il portalettere di Piero Chiambretti (video) : Irriverenza, provocazione e sarcasmo: tre parole chiave che racchiudono uno dei programmi di maggior successo dell'era storica di Angelo Guglielmi a Rai 3 (direttore di rete dal 1987 al 1994), parliamo de il portalettere, condotto da un personaggio che tuttora è sulla cresta dell'onda: Piero Chiambretti, conosciuto anche come il Pierino del piccolo schermo.La trasmissione dura solo una stagione ma diventa immediatamente cult, la prima ...

