Anticorruzione : M5s - no a fiducia : ANSA, - ROMA, 21 NOV - Nessun voto di fiducia su maxiemendamenti: il M5s intende proseguire l'esame in Aula del ddl Anticorruzione seguendo la procedura parlamentare, "voto per voto". E' quanto emerge ...

Anticorruzione : ancora acque agitate dopo voto su peculato. M5s : 'E' stato segnale' : Resta alta la tensione nella maggioranza dopo il passo falso di ieri del governo in Aula sul ddl anti-corruzione . Matteo Salvini ha bollato il voto come 'sbagliato' ma le acque in casa M5s restano ...

Anticorruzione : M5s - voto di ieri segnale : ANSA, - ROMA, 21 NOV - "E' un segnale: bisogna capire quanto organizzato e quanto spontaneo. Io tendo ad ascoltare le parole di Salvini che dice che è un incidente. Quello che è successo ieri è molto ...

Anticorruzione : M5s - voto di ieri segnale : ANSA, - ROMA, 21 NOV - "E' un segnale: bisogna capire quanto organizzato e quanto spontaneo. Io tendo ad ascoltare le parole di Salvini che dice che è un incidente. Quello che è successo ieri è molto ...

Anticorruzione - Governo battuto. Salvini : “Incidente di percorso” ma Colletti (M5S) : “Sono stati i leghisti” : Matteo Salvini esce dal consiglio dei ministri e ci mette la faccia in prima persona dopo il voto che ha mandato sotto la maggioranza nell’aula di Montecitorio sul Ddl Anticorruzione sull’emendamento che modificai reato di peculato a firma dell’ex M5S Catiello Vitiello. “E’ stato un incidente di percorso che avrà come risultato che il decreto (in verità si tratta di un disegno di Legge, ndr) Anticorruzione verrà approvato prima del ...

Anticorruzione - Governo battuto. Passa norma che attenua peculato. L’ira del M5S : «Così non si va avanti» : Governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl Anticorruzione. La modifica approvata contro il parere dell’esecutivo è di Catello Vitiello del...

Anticorruzione : Salvini infuriato coi suoi - "chiarito subito con M5s" : Il voto alla Camera in cui il governo è andato sotto sul ddl Anticorruzione avrebbe colto di sorpresa Matteo Salvini. La notizia è arrivata mentre Salvini si trovava a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e il collega pentastellato Luigi Di Maio per la riunione del consiglio dei ministri. infuriato coi suoi, Salvini ha subito fatto uscire una nota in cui parlava di "voto sbagliato". E ha chiarito Di Maio ...

?Anticorruzione : D'Uva (M5s) - o passa senza modifiche o a casa : "Nessun portavoce del Movimento 5 Stelle ha votato a favore di questo emendamento. E chiariamo subito una cosa: ora va trovata una soluzione perché il ddl anticorruzione va approvato col testo uscito dalla commissione oppure possiamo anche andare tutti a casa". Lo afferma Francesco D'Uva, capogruppo M5S alla Camera, dopo l'incidente a Montecitorio che ha visto la maggioranza andare sotto sul voto segreto su un ...

Anticorruzione - governo battuto alla Camera. Ira M5S Salvini : «Passerà - sto ai patti» : Passa un emendamento a scrutinio segreto , presentato dall’ex M5S Vitiello, che chiede l’attenuazione del reato. E’ la stessa modifica che era stata inizialmente chiesta dalla Lega. Salvini: «Nessuna ripercussione sul governo, mantengo i patti»

Anticorruzione : accuse e sospetti tra Lega e M5s - opposizioni all'attacco : "Abbiamo portato a casa un punto. Sul ddl Anticorruzione finora abbiamo ottenuto troppo poco, ora i Cinque stelle abbasseranno le pretese", spiega un leghista che ha votato nell'Aula della Camera l'emendamento Vitiello sul ddl Anticorruzione che ha provocato la battuta d'arresto della maggioranza (i voti a favore sono stati 284, i contrari 239). Il partito di via Bellerio - sottolinea un altro deputato della Lega - ha ...

Ddl Anticorruzione - la Lega vota contro il M5s - governo battuto - ira Salvini : Ddl Anticorruzione bocciato, governo battuto per il voto della Lega contro il M5s. Matteo Salvini una furia. governo è stato battuto nell’Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl Anticorruzione. La Lega ha votato contro il M5s sull’emendamento 1.272 che ridefinisce in modo restrittivo il peculato. Nella votazione i sì sono stati 284, i no 239. Ira di Salvini: “Voto in aula assolutamente sbagliato. La ...

Anticorruzione - governo battuto alla Camera sulla riforma del peculato | Lega vota contro M5s - ira Salvini : "Errore - la linea la decido io" : governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl Anticorruzione. La Lega ha votato contro il M5s sull'emendamento che ridefinisce in modo restrittivo il peculato. Salvini: "Voto assolutamente sbagliato, il provvedimento arriverà alla fine come concordato dalla maggioranza"

Ddl Anticorruzione - maggioranza battuta : passa l'emendamento sul peculato. Ira M5S : Governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl anticorruzione. Il capogruppo M5S Francesco D'Uva ha chiesto la sospensione della seduta. Il presidente...

Ddl Anticorruzione - maggioranza battuta : passa l'emendamento sul peculato. Ira M5S : Governo battuto nell'Aula della Camera sul voto segreto di un emendamento al ddl anticorruzione. Il capogruppo M5S Francesco D'Uva ha chiesto la sospensione della seduta. Il presidente...