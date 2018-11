Il remake di Resident Evil 2 coinvolge la bellezza di 800 sviluppatori

Resident Evil 2 : oltre 15 minuti di gameplay del remake in un nuovo video : Manca ancora qualche mese all'uscita del remake di Resident Evil 2, che sarà disponibile su Xbox One, PS4 e PC a partire dal 25 gennaio 2019.Capcom e Sony hanno voluto offrire oggi un approfondito sguardo sul gameplay di questo remake , mostrando una sessione di gioco di oltre 15 minuti con un video pubblicato sul canale YouTube di PlayStation. Nelle sequenze vediamo la protagonista Claire Redfield esplorare Raccoon City, cercando di sopravvivere ...

Non chiamatelo solo remake : Resident Evil 2 a confronto con il titolo originale : "Pensiamo alle persone che l'hanno persino giocato mille volte, vogliamo che lo sentano fresco. Ecco perché non lo chiamiamo Resident Evil 2 remake. È un nuovo gioco costruito sopra quelle fondamenta. Non vogliamo che tu sappia esattamente come vengono risolti i puzzle, non vogliamo che tu sappia esattamente dove saranno i nemici. Vogliamo sorprenderti, quindi abbiamo cambiato un po' le cose". Con queste parole Mike Lunn di Capcom aveva ...