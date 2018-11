Dalla Juve all' Inter | per Marotta c' è già una differenza sostanziale all' avvio

Inter - Marotta rientra Dalla Cina : da Suning piena fiducia - e tanti euro - per spodestare la Juve : Bella esperienza e grande gruppo ". Queste, secondo quanto riporta Il Giornale, le prime parole di Beppe Marotta in merito all'incontro di Nanchino con la famiglia Zhang , il capostipite Jindong e il ...

Cristiano Ronaldo fuori Dalla corsa per il Pallone d’Oro - juventini furiosi : “Varane? Mettiamo anche Masiello” : Mbappè, Varane e Modric si contenderanno il Pallone d’Oro, l’ex Real Madrid Cristiano Ronaldo è stato estromesso dalla corsa “Perchè Varane e non Masiello?” I tifosi della Juventus hanno esposto uno striscione di dissenso contro la decisione di estromettere Cristiano Ronaldo dalla corsa al Pallone d’Oro in favore di Mbappè, Varane e Modric. CR7 con la maglia del Real Madrid ha fatto faville nella passata stagione, ma ...

Dalla corte del Chelsea alla scelta Caldara-Milan : ora la Juve blinda Rugani : ' Colpa ', se così si può dire, di una difesa che negli ultimi anni ha potuto contare su alcuni dei centrali più forti al mondo, Barzagli, Bonucci e Chiellini,, che insieme hanno saputo trovare un'...

Ibrahimovic : 'Via Dalla Juve per colpa di Moggi'. Maxwell e il retroscena sul passaggio dall'Inter al Barcellona : ... durante la sua esperienza nel campionato italiano; parte di questi estratti sono stati pubblicati dal magazine domenicale de La Gazzetta dello Sport , 'Fuorigioco'. Sul suo addio alla Juve, ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan bloccato Dalla Florentia - goleade di Juventus - Fiorentina e Roma nella settima giornata : settima giornata ricca di gol quella della Serie A di Calcio femminile. In attesa del posticipo domenicale tra Orobica ed Atalanta Mozzanica (ore 12.30), sono state ben 25 le marcature messe a segno in questo turno. Cominciamo però dal risultato più sorprendente ovvero il pareggio 1-1 del Milan capolista contro la neo promossa Florentia. Non è bastato, infatti, il gol di Valentina Bergamaschi al 68′ a regalare i tre punti alle ragazze di ...

Serie A donne - Milan beffato Dalla Florentia. Juve - Fiorentina - Roma show : Domani, 12.30, Sky Sport Serie A,: Orobica-Atalanta. Classifica: Milan 17; Juventus 16; Fiorentina* 15; Sassuolo 12; Florentia 11; Roma 10; Tavagnacco 8; Verona, Chievo 7; Atalanta 4; Orobica, Pink ...

Ruffo : «Nessun segnale Dalla Juventus per il tentato incendio» : Gli interventi a Radio Marte Dopo il tentato incendio a casa sua, il cronista di Report Federico Ruffo e il conduttore della trasmissione Sigfrido Ranucci sono stati intervistati in diretta a Radio Marte. Durante i loro interventi, hanno commentato i fatti di Ostia. Parla Ruffo: «Il fatto è avvenuto alle 4.30 del mattino tra lunedì e martedì. I malintenzionati sono fuggiti grazie al mio cane, che ha abbaiato e li ha messi in fuga. Il fatto è ...

Pirlo : 'Higuain è stato fatto fuori Dalla Juve : non gli è andato giù...' : 'A Higuain è pesato essere mandato via dalla Juventus in quel modo, essere fatto fuori. Aveva un peso sulle spalle e questa cosa non gli è andata giù'. Così Andrea Pirlo a Sky Sport sulla situazione di Higuain con la Juve.

Zambrotta racconta Milan-Juve : Dalla finale di Champions al gol di Muntari : Gianluca Zambrotta, ex terzino di Juventus e Milan , si appresta a osservare la sfida tra due delle sue ex squadre questa sera a San Siro. Ne ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport : La Juve è favorita, forte del +10 in classifica sui rossoneri. La sconfitta in Champions può toglierle certezze? 'Assolutamente no. Con lo United meritava di vincere due o tre a zero, la Juve ...

Juventus - la bomba Dalla Spagna : Allegri ai titoli di coda - ecco il nome del sostituto : La Juventus è reduce dalla sconfitta nella gara di Champions League contro il Manchester United, una prestazione comunque buona per la squadra di Massimiliano Allegri che ha dimostrato la superiorità in campo dal punto di vista fisico e tecnico ma non è riuscito a concretizzare. E’ un pesante ko non solo per la classifica in Champions League ma anche per il morale della squadra che fino alla serata europea dello Stadium sembrava ...

'Io - cacciato Dalla Juve per un sms alla compagna di Bettega'. Il racconto della 'meteora' Pericard : Vincent Pericard è un ex calciatore francese che, fra il 2000 e il 2002, ha vestito la maglia della Juventus . Un'esperienza non indimenticabile la sua in bianconero, dove ha totalizzato appena una ...

Milan - colpo clamoroso a gennaio? 'Arriva Medhi Benatia Dalla Juventus' - Mourinho permettendo : Una bomba di mercato sulla Juventus. Già, perché la storia di Medhi Benatia in bianconero potrebbe essere arrivata al capolinea: il difensore, infatti, è stufo di non giocare. E sulle sue tracce, già per gennaio, ci sarebbe il Milan: secondo SportMediaset la formula - per agevolare il club in termini di fairplay finanziario - sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni. Per i rossoneri si tratterebbe di un colpaccio, ...

Juventus - Dalla Spagna : Keylor Navas cerca casa a Torino : Keylor Navas- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, e come sottolineato da “Don Balon”, Keylor Navas starebbe avanzando concretamente verso la Juventus. Come riporta il quotidiano spagnolo, addirittura, il portiere costaricano starebbe già cercando casa a Torino. Cristiano Ronaldo abbraccerebbe molto volentieri il suo ex compagno di squadra, ma la situazione, oggettivamente, non […] L'articolo ...

Il Napoli trionfa sull'Empoli - vince 5-1 e si porta a meno 3 Dalla Juventus. Tripletta di Mertens : Il Napoli supera 5-1 l'Empoli nell'anticipo dell'undicesima giornata di Serie A. I campani si portano sul 2-0 nel primo tempo grazie alle reti di Insigne al 9' e di Mertens al 38'. Nella ripresa i ...