Casamonica | blitz per abbattere le ville abusive | rivedi la conferenza stampa della

Blitz notturno a Roma : al via demolizione di 8 villette dei Casamonica : Esulta la sindaca Virginia Raggi: 'è una giornata storica per la capitale e per i Romani'. Salvini: 'bel segnale per Roma, non è il primo e non sarà l'ultimo' - Vasta operazione contro l'abusivismo ...

Blitz per abbattere villette abusive dei Casamonica : "Giornata storica per Roma" : Virginia Raggi: "Le villette erano diventate il simbolo dell'illegalità e dell'impotenza di fronte alla malavita". Anche il...

Casamonica - blitz per abbattere le ville abusive : la conferenza stampa in diretta della sindaca Virginia Raggi : Casamonica, maxi-blitz per abbattere otto ville del clan al Quadraro. La conferenza stampa della sindaca di Roma Virginia Raggi con il presidente della commissione antimafia Nicola Morra. L'articolo Casamonica, blitz per abbattere le ville abusive: la conferenza stampa in diretta della sindaca Virginia Raggi proviene da Il Fatto Quotidiano.

Blitz contro i Casamonica : sgombero per otto ville : Via al maxi sgombero delle ville dei Casamonica. Le ville finite nel mirino del Comune di Roma e del Viminale sono circa otto. E così è scattato il Blitz della pilizia locale. Circa 600 agenti impegnati sul campo per l'operazione che riguarda il "borghetto del Quadraro". Tutta l'area interessata dallo sgomebro è stata transennata. Una delle otto ville sarebbe stata occupata dagli esponenti del clan ma non si registrano tensioni.L'area ...

Casamonica - blitz a Roma Sgomberate 8 ville del clan : Con un blitz nella notte della Polizia locale alla periferia est di Roma, e' stato avviato l'abbattimento di otto villette abusive del clan Casamonica Segui su affaritaliani.it

Blitz contro i Casamonica - 800 agenti - sequestrate otto villette del clan. Maxi operazione - in azione ruspe e mezzi speciali. Presenti Raggi e Salvini FOTO : ottocento uomini. Un Blitz all'alba. Senza precedenti a Roma. Per numero di uomini e obiettivo: le villette del clan Casamonica. In via del Quadraro dalle 5.30 sono in azione gli agenti della...

Roma - blitz per abbattere 8 villette dei Casamonica. Raggi : "Giornata storica" : blitz della Polizia locale alla periferia est di Roma per l'abbattimento di otto villette abusive del clan Casamonica . Lo annuncia la sindaca Virginia Raggi su Facebook: "Quella di oggi è una ...

Casamonica - maxi-blitz per abbattere otto ville del clan al Quadraro : in campo 500 uomini e la sindaca Virginia Raggi : Alcune delle ordinanze di demolizione risalgono addirittura agli anni ‘80. Ma le regge dei sovrani di Roma sud nessuno aveva avuto mai il coRaggio di toccarle. Pompose, kitsch e pure abusive, le ville dei Casamonica nel feudo del quartiere Quadraro dovevano essere buttate giù da tempo, da almeno 20 anni. Invece, solo oggi il Comune di Roma è stato in grado di sferrare un duro colpo al clan sinti, anche sulla scia delle maxi-operazioni di Procura ...

Blitz contro i Casamonica - 800 agenti - sequestrate otto villette del clan. Maxi operazione - in azione ruspe e mezzi speciali FOTO : ottocento uomini. Un Blitz all'alba. Senza precedenti a Roma. Per numero di uomini e obiettivo: le villette del clan Casamonica. In via del Quadraro dalle 5.30 sono in azione gli agenti della...

Roma : blitz nella notte - avviato l'abbattimento di 8 villette abusive del clan Casamonica : Con un blitz nella notte della Polizia locale alla periferia est di Roma, è stato avviato l'abbattimento di otto villette abusive del clan Casamonica. "Quella di oggi è una giornata storica per la città di Roma e per i Romani", ha scritto su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi, che ha voluto assistere personalmente, "mettiamo fine a anni di illegalità e inviamo un segnale ...

Roma - blitz contro il clan Casamonica : abbattute otto ville abusive | Raggi : "Un segnale per i clan" : "Mettiamo fine a anni di illegalità e inviamo un segnale forte alla criminalità e al clan", ha detto il primo cittadino della Capitale presente all'inizio delle operazioni

Blitz contro i Casamonica - 800 agenti - sequestrate otto villette del clan. Maxi operazione - in azione ruspe e mezzi speciali : ottocento uomini. Un Blitz all'alba. Senza precedenti a Roma. Per numero di uomini e obiettivo: le villette del clan Casamonica. In via del Quadraro dalle 5.30 sono in azione gli agenti della...

Casamonica - maxi-blitz per abbattere otto ville del clan al Quadraro : in campo 200 uomini e la sindaca Virginia Raggi : Alcune delle ordinanze di demolizione risalgono addirittura agli anni ‘80. Ma le regge dei sovrani di Roma sud nessuno aveva avuto mai il coRaggio di toccarle. Pompose, kitsch e pure abusive, le ville dei Casamonica nel feudo del quartiere Quadraro dovevano essere buttate giù da tempo, da almeno 20 anni. Invece, solo oggi il Comune di Roma è stato in grado di sferrare un duro colpo al clan sinti, anche sulla scia delle maxi-operazioni di Procura ...

Blitz contro i Casamonica - 800 agenti per abbattere le villette del clan. Maxi operazione - in azione ruspe e mezzi speciali : Ottocento uomini. Un Blitz all'alba. Senza precedenti a Roma. Per numero di uomini e obiettivo: le villette del clan Casamonica. In via del Quadraro dalle 5.30 sono in azione gli agenti della...