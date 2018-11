Cadillac XT5 - Una settimana con la 3 6L V6 AWD AT Platinum - DAY 2

quattroruote

: #Buongiorno e buon #lunedi! Diamo il via a questa settimana con il #DiarioDiBordo al volante della #Cadillac #XT5,… - quattroruote : #Buongiorno e buon #lunedi! Diamo il via a questa settimana con il #DiarioDiBordo al volante della #Cadillac #XT5,… -

(Di martedì 20 novembre 2018) La protagonista del Diario di bordo di questaè laXT5. Lunga 4,82 metri e larga 1,90 la Suv ha un'altezza di 1,86 metri un passo di 2,86. Il bagagliaio ha una capacità di carico compresa tra 580 e 1.784 litri a sedili completamente reclinati. disponibile con un'unica motorizzazione V6 a benzina di 3.6 litri da 314 CV e 368 Nm a 5.000 giri/min (con sistema di disattivazione dei cilindri), abbinata alla trazione integrale e al cambio automatico a otto rapporti (consumi di 10 l/100 km sul ciclo misto, emisioni 229 g/km di CO2, velocità massima 210 km/h di velocità massima, 0-100 km/h in 7,5 secondi) la Suv è proposta in tre allestimenti: Luxury, Premium e. Quest'ultimo, il più ricco, corrisponde a quello dell'esemplare in nostro possesso e include: avviso dell'angolo cieco, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, fari a Led, cerchi di alluminio ...