Anticorruzione | Lega ritira tutti gli emendamenti

Anticorruzione : salta l'accordo M5s-Lega : E' saltato l'accordo tra M5s e Lega e resta il braccio di ferro tra i due alleati di governo: alla ripresa dei lavori delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, infatti, è stato annunciato il ritiro dei due emendamenti dei relatori M5s, che modificano secondo le richieste della Lega le norme sulla trasparenza dei contributi ai partiti. Dunque, senza i due emendamenti, il testo del ddl resta ...

Ddl Anticorruzione - scontro nel governo : M5s e Lega litigano sui fondi ai partiti : Ancora uno scontro nella maggioranza tra M5s e Lega sul disegno di legge Anticorruzione: i due partiti che formano il governo litigano sui fondi ai partiti e sulla soglia che si può donare senza che vengano pubblicati i nomi dei donatori. Intanto, dal disegno di legge è sparita la norma blinda-Casaleggio.Continua a leggere

Ddl Anticorruzione - Lega : "Così non va" : Tensione tra Lega e Movimento 5 Stelle sul ddl anticorruzione , attualmente al vaglio delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Montecitorio. A scatenare l'ira del Carroccio è stato il ...

Anticorruzione - nomi pubblici dei donatori : la Lega vuole alzare la soglia del finanziamento. Scontro con il M5s : alzare le soglie di denaro contante che obbligano i partiti a rendere pubblici i nomi dei donatori. Dopo il caso dell’emendamento per depotenziare il peculato, i deputati del Lega sono entrati nuovamente in contrasto con quelli del Movimento 5 stelle. Il motivo? Gli esponenti del Carroccio vorrebbero alzare a duemila euro all’anno la quota minita al di sopra della quale bisognerà pubblicare online i nomi dei finanziatori. La norma è ...

Anticorruzione - via obbligo di una sola fondazione per partito. Nomi pubblici dei donatori : Lega vuole alzare il limite : Per Matteo Renzi era la “norma salva Casaleggio“. Adesso è scomparsa dal ddl Anticorruzione. Nella tarda serata di ieri, infatti, le commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera hanno approvato un emendamento della Lega che sopprime parte dell’articolo 9. Si tratta della legge che disciplina la “trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni politiche”. Nel testo della riforma che dal Consiglio dei ...

Anticorruzione - l’emendamento della Lega per salvare gli accusati di peculato. M5s : “Non passerà mai” : Era una legge piccola piccola, quattro righe nascoste tra le settanta e passa pagine del faldone che contiene gli emendamenti al ddl Anticorruzione. Solo che quelle poche parole rischiavano di rappresentare una nemesi per il disegno di legge che il guardasigilli Alfonso Bonafede ha ribattezzato “lo spazzacorrotti“. Si perché quell’emendamento altro non è che un colpo di spugna sul peculato commesso dai politici. Sissignore. A ...

Prescrizione - Bonafede : “C’è l’accordo con la Lega - la norma è nel ddl Anticorruzione ma entrerà in vigore tra un anno” : “C’è l’accordo tra Lega e Movimento 5 Stelle sulla Prescrizione ma la norma entrerà in vigore tra un anno. La riforma della Prescrizione è nel ddl anticorruzione, andrà in Aula la prossima settimana ed entrerà in vigore assieme alla riforma del processo penale”. A dirlo è il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede al termine del vertice a Palazzo Chigi con il premier Giuseppe Conte e i due vice Luigi Di Maio e Matteo ...

Ddl Anticorruzione - 'prescrizione' anche nel titolo dell'emendamento : la Lega esprime 'dissenso' : I relatori del ddl anticorruzione , Francesca Businarolo e Francesco Forciniti del M5s , hanno ritirato l'emendamento sulla prescrizione e ne hanno presentato uno identico che non fa altro che ...

Anticorruzione - scontro fra Lega e 5 Stelle : "Così non lo firmiamo" : È scontro fra Lega e Movimento 5 Stelle sul fronte della prescrizione. Luigi Di Maio vuole tenere la riforma nel ddl Anticorruzione. La Lega, invece, minaccia di non votare il disegno di legge. Nella riunione tra pentastellati e Carroccio, il leghista Igor Iezzi ha detto che "sul testo dell'Anticorruzione siamo vicini a trovare un'intesa, non credo ci siano così grandi distanze, ma sulla norma sulla prescrizione siamo lontani". E il deputato ...

Ddl Anticorruzione - Di Maio : 'La prescrizione resta - troveremo l'accordo con la Lega' : 'Spero prossimamente di poter anche firmare assieme al governo cinese' il nuovo progetto 'sulla via della seta, una grande occasione per le nostre imprese che vengono verso questa economia'.

Prescrizione - Di Maio : La riforma resta nel ddl Anticorruzione. Troveremo un accordo con la Lega : La riforma della Prescrizione “per noi rappresenta un punto fondamentale e sono fiducioso che Troveremo un accordo con la Lega. Ma deve essere approvata nel ddl anticorruzione, chi parla di stralcio in queste ore non sta dicendo la verità”. Così il vicepremier M5S Luigi Di Maio in una intervista trasmessa in diretta facebook dalla Cina.