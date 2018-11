Guai A Chi Si Rifiuta | successo per l' iniziativa di ScartOff

Guai in vista per i sovranisti tedeschi : la leader sotto inchiesta per fondi neri : La Procura di Costanza ha informato la leader dell’Afd Alice Weidel dell’avvio di un’inchiesta nei suoi confronti per la vicenda dei presunti fondi neri provenienti dalla Svizzera. Con questa nuova svolta, il caso si fa sempre più scomodo per il partito dell’ultradestra tedesca. L’ipotesi di reato è la violazione della legge sul finanziamento dei partiti. La Procura ha scritto alla stessa capogruppo ...

Espulsione HiGuain - Sacchi difende l’argentino : “Errare è umano” : L’Espulsione per proteste di Higuain contro la Juventus è indubbiamente l’episodio più discusso degli ultimi giorni. Sulla reazione spropositata dell’argentino dopo la sanzione dell’arbitro, si è esposto anche Arrigo Sacchi, che non colpevolizza il Pipita: “Errare humanum est – dice l’ex ct, a margine della cerimonia di apertura degli ‘Sport Movies & Tv Festival’ – e non ...

Sacchi : "HiGuain? Errare humanum est" : Arrigo Sacchi non colpevolizza Gonzalo Higuain, per l'espulsione rimediata contro la Juventus. 'Errare humanum est - dice Sacchi, a margine della cerimonia di apertura degli 'Sport Movies & Tv Festival' - e non bisogna condannarlo. I giocatori sono uomini e hanno emozioni e reazioni come tutti'. Per Sacchi, la Juventus non ha reali 'antagoniste', perché parte 'con un ...

Sacchi : "Fiducia a Mancini - non esiste l'anti-Juve. HiGuain? Non condanniamolo" : L'Italia ha illuminato il mondo fino al Rinascimento, ma adesso siamo al penultimo posto come numero di iscritti all'università. La smania di vincere ci ha tolto tutti i valori, spingendoci ad ...

Clamoroso Psg - rischia l’esclusione dalla Champions League : il club nei Guai sul fronte Fair Play Finanziario [DETTAGLI] : Sono in arrivo nuovi guai per il Psg, i club francese rischia grossissimo per la situazione legata al Fair-Play Finanziario. Come riporta l’Equipe la Camera di investigazione dell’organo di controllo Finanziario avrebbe deciso di rivedere al ribasso i contratti di sponsorizzazione del Psg, nel dettaglio nel mirino è finito l’accordo di 100 milioni di euro a stagione sottoscritto con l’Autorità per il turismo del ...

Basket - il presidente di Cantù Gerasimenko nei Guai : possibili rischi per la stagione : A Cantù la pace, ormai, sembra un concetto dimenticato. Solo che stavolta lo stato di calamità potrebbe portare a delle conseguenze molto brutte. Il governo russo infatti, ha posto in essere un paio di azioni contro il presidente del club brianzolo, Dmitry Gerasimenko: per prima cosa ha fermato la produzione delle sue acciaierie e in più ha bloccato tutti i conti correnti a lui riconducibili. Non solo: la Red October, che sponsorizza il club, è ...

Matteo Salvini a tutto campo : su Virginia Raggi - Ilaria Cucchi - la manovra - i rapporti con Bruxelles - le Olimpiadi - gli arbitri e HiGuain : Matteo Salvini, ministro dell?Interno e vicepremier. La sua leadership è sempre più forte, mentre il centrosinistra sembra fare sempre più fatica in questo momento. Lo vede...

Arbitro picchiato - Salvini 'Emergenza'. E se la prende con HiGuain 'Indegno' : Non vogliamo più queste persone nel nostro mondo'. Noi non siamo un partito, non cerchiamo consenso, non riceviamo finanziamenti pubblici, ma stiamo in piedi grazie ai lettori che ogni mattina ci ...

Milan-Juventus - il labiale di HiGuain : “Fischi sempre a me” : Milan-Juventus, Higuain CI RICASCA– Si prospettano molte giornate di squalifica per il Pipita Higuain dopo quanto successo ieri sera a San Siro. Nel finale della partita contro la sua ex Juventus, infatti, il numero 9 rossonero si è reso protagonista di un acceso faccia a faccia con l’arbitro Mazzoleni. Il direttore di gara, dopo aver […] L'articolo Milan-Juventus, il labiale di Higuain: “Fischi sempre a me” ...

Milan-Juventus - il labiale di HiGuain : 'Fischi sempre a me!' : TORINO - 'Fischi sempre a me! Fischi sempre a me!' , urlando prima e poi avvicinandosi in maniera aggressiva all'arbitro, quasi mimando una testata: è il labiale di Gonzalo Higuain all'arbitro che si ...