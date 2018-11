Via all' assemblea nazionale del Pd | Renzi grande assente

Via all’assemblea nazionale del Pd : Renzi diserta l’incontro : Ma voci della vigilia già prevedevano la sua assenza, come quella di molti Renziani, perché non ci fosse il numero legale. Martina consegnerà le dimissioni da segretario

L'Italia torna a San Siro nella sfida contro il Portogallo - Mancini : 'TroViamo il gol' : Alla ricerca del gol. Fra i giovani e un gioco pi elaborato, Roberto Mancini sta rifacendo il look alla Nazionale, e forse non a caso c' il sold out a San Siro, dove un anno e pochi giorni fa and in ...

Rally d'Australia 2018 Wrc streaming video Dazn : in strada - Via alla 2giornata! - IlSussidiario.net : Diretta Rally d'Australia 2018 info streaming video Dazn della seconda giornata di gara per il Mondiale Wrc nel Nuovo Galles del Sud, sabato 17 novembre.

Atp Finals 2018 Djokovic Cilic - 0-0 - info streaming video e tv : Via alla partita! - IlSussidiario.net : Diretta Atp Finals 2018, info streaming video e tv: Novak Djokovic è già in semifinale al Master, l'altro posto se lo giocano Zverev, Cilic e Isner.

Roma - Schick : 'Non voglio andare Via - dopo il gol alla Sampdoria avrò più chance' : Patrik Schick non ha nessuna voglia di andar via da Roma: "Resto qui e mi realizzo" . Un dribbling alle ultime voci: "Sono soltanto delle speculazioni". dopo il primo gol stagionale realizzato contro ...

Paro - la foca robot giapponese che alleVia depressione e demenza : Roma, , askanews, - Accade a tutti di sorridere accarezzando il cucciolo di foca robot Paro, acronimo di Personal robot. Lungo 55 centimetri per circa 2,5 chilogrammi di peso, Paro è un robot per pet ...

Giulia De Lellis manda in tilt Roma : troppi fan all'evento - Via Condotti bloccata : Giulia De Lellis ha letteralmente mandato in tilt la centralissima via Condotti, a Roma. L'influencer ieri era ospite del negozio di Sergio Rossi, ma l'enorme mole di fan accorsi per vederla...

VIDEO Nicole Della Monica e Matteo Guarise secondi alla Rostelecom Cup - riviViamo lo short program : Nicole Della Monica e Matteo Guarise hanno pattinato un eccellente programma corto durante la Rostelecom Cup 2018, quinta tappa del Grand Prix di pattinaggio artistico. La coppia azzurra ha incantato sul ghiaccio di Mosca e ha convinto i giudici che li hanno premiati issandoli al secondo posto in classifica: ora i nostri due portacolori sperano di riuscire a salire sul podio. Di seguito il VIDEO dello short program di Della Monica/Guarise ...

Maltempo - ‘Accordo di solidarietà’ dalla giunta della Provincia di Trento : al Via la raccolta fondi : Prima seduta ufficiale e prime delibere per la nuova giunta Provinciale di Trento che stamani è salita a Dimaro in Val di Sole per esprimere la vicinanza ad una delle comunità del Trentino più colpite dal Maltempo. L’esecutivo, guidato dal presidente Fugatti, ha infatti adottato una serie di provvedimenti con i quali vengono formalizzate le azioni già intraprese all’indomani degli eventi calamitosi per dare risposta ai danni procurati dal ...

Incendio in galleria sulla linea ferroViaria Napoli-Salerno : ferito in gravi condizioni : In un tunnel della linea ferroviaria Napoli-Salerno, un operaio 40enne è rimasto ferito nell’esplosione di una bombola di gas, che ha causato un Incendio: l’uomo è ricoverato in Terapia Intensiva Grandi Ustionati all’ospedale Cardarelli, ha ustioni profonde che interessano il 40% della superficie corporea, è sveglio, con respiro spontaneo, stabile emodinamicamente. E’ il bollettino medico diramato dal direttore sanitario ...

Ponte Morandi - Via libera del Gip alla rimozione della pila 9 : Il giudice per le indagini preliminari Angela Nutini ha dato il via libera alla rimozione dei resti e detriti della pila 9 del Ponte Morandi, quella crollata lo scorso 14 agosto. Si tratta di rimuovere il cavalletto della struttura e una parte di impalcato che poggiava sopra il moncone. L'autorizzazione del magistrato consentirà di iniziare le operazioni per il ripristino della viabilità in via Perlasca.Nel frattempo Danilo ...

Occupanti Via Prenestina : giù le mani dall’Hotel 4 stelle : Roma – “Giu’ le mani dall’Hotel 4 stelle di via Prenestina 944. Qui si stanno creando ad arte le condizioni per uno sgombero”. Non usano mezzi termini gli attivisti del Movimento per il diritto all’abitare e i volontari delle associazioni durante la conferenza stampa convocata nello stabile di via Prenestina dove sabato scorso un incendio ha coinvolto alcuni appartamenti al primo piano. Il rogo ha costretto ...

Incendio in galleria sulla ferroVia Napoli-Salerno - 5 feriti : Uno è in gravi condizioni. Il rogo causato dall'esplosione di una bombola durante i lavori di manutenzione -

Vicenza - rinuncia alle cure in gravidanza : dopo il parto SilVia muore di tumore : Silvia Pozzan, trentasei anni, è morta martedì a Sossano, nella provincia di Vicenza. È morta a causa di un tumore al fegato che si è aggravato in pochissimi giorni. Combatteva da anni contro il male ma quando è rimasta incinta la giovane donna aveva rinunciato a curarsi per far nascere il suo bambino.Continua a leggere