Maltempo | la Protezione Civile monitora le frane nel Bellunese

(Di sabato 17 novembre 2018) Anche nelle giornate di oggi e domani, il Centro Funzionale Decentrato delladella Regione del Veneto ha dichiarato lo stato di ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla) nei bacini idrografici Alto Piave e Piave Pedemontano, in provincia di Belluno. Nonostante le previsione meteo indichino assenza di precipitazioni per i prossimi giorni, permane nei suddetti bacini la possibilita’ d’innesco di fenomeni franosi dovuta alle intense precipitazioni dell’ultimo periodo. Per quanto riguarda ledel Tessina in Comune di Chies d’Alpago (Belluno) e della Busa del Cristo a Perarolo di Cadore (Belluno), riattivatesi dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi, le stesse sono soggette a specificoggio. In particolare a Perarolo si mantiene localmente l’allerta rossa. L'articolo: la...