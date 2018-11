Lo Zodiaco del 2019 | ottimo anno per Ariete e Sagittario

A dicembre in Giappone arriva nuovo capitolo della saga dei Cavalieri dello Zodiaco : "I Cavalieri dello Zodiaco" di Masami Kurumada è ormai un franchise che utilizza ogni canale dell'entertainment. A partire dal primo manga del 1985, sono seguiti una serie di sequel, spin off, prequel sia in cartaceo che televisivi, passando per l'home video fino ad approdare sul grande schermo e nel mondo dei videogiochi. La serie Lost Canvas viene attualmente trasmessa, doppiata in italiano, sul canale Man-ga di Sky, dopo essere già uscita in ...