Pallavolo – Samsung Volley Cup | sabato sera Bosca S Bernardo – Saugella Team apre la 6^

sportfair

: Weekend di grandi soddisfazioni per le 'nostre' della pallavolo femminile: #Supercoppa Samsung Galaxy: vittoria… - ScpSrl : Weekend di grandi soddisfazioni per le 'nostre' della pallavolo femminile: #Supercoppa Samsung Galaxy: vittoria… - zazoomnews : Pallavolo - Samsung Volley Cup A2: cuore Bartoccini vittoria al tie-break sulla capolista Sassuolo. Perugia a -2 da… - zazoomblog : Pallavolo - Samsung Volley Cup A2: cuore Bartoccini vittoria al tie-break sulla capolista Sassuolo. Perugia a -2 da… -

(Di venerdì 16 novembre 2018)Cup:S.la 6^ giornata su Rai Sport. Domenica 5 partite su LVF TV LaCup non si ferma mai. Archiviata ierila 5^ giornata, con il posticipo che ha visto vittoriosa per 3a0 la Unet E-Work Busto Arsizio sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri, domani si ritorna subito in campo con l’anticipo diche vedrà laSanCuneo, reduce dalla vittoria esterna per 3a2 contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia, ospitare tra le mura amiche laMonza, sconfitta al tie break mercoledìcontro Il Bisonte Firenze. “La vittoria con Brescia – afferma Sara Menghi, centrale di Cuneo – ci è servita molto dal punto di vista morale: eravamo sotto di un set e, sul punteggio di 10-2 nel secondo, qualcosa in noi è cambiato… Ora vogliamo che anche il ...