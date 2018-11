NBA | la free agency del 2019 fa già sognare | ecco i big sul mercato | Durant cambierà aria

Mercato NBA - si parla già di free agency : i Clippers sono avanti nella corsa a Leonard : Mercato NBA, Kawhi Leonard ha diverse possibilità al vaglio in vista della prossima estate: i Clippers sono in pole Mercato NBA, la stagione è iniziata da poche settimane, ma già si fa un gran parlare della prossima accesissima free agency che cambierà volto alle franchigie. Uno tra i cestisti più ambiti nella prossima estate sarà di certo Kawhi Leonard, attualmente in forza a Toronto ma in scadenza di contratto. Secondo ESPN i Clippers ...

NBA – Anthony Davis chiama Cousins ai Pelicans : “in estate sarà free agent e spero…” : Anthony Davis spera in un ritorno di DeMarcus Cousins ai Pelicans: in estate ‘Boogie’ sarà free agent e potrà accordarsi con qualsiasi franchigia Qualche giorno fa, il coach dei Golden State Warriors, Steve Kerr, non ha usato mezze misure nell’affermare che la franchigia della Baia in estate non rinnoverà il contratto di DeMarcus Cousins. ‘Boogie’ sarà dunque free agent in estate e libero di accordarsi con qualsiasi franchigia. Anthony ...

NBA – Le verità di Carmelo Anthony : “Knicks? La dirigenza scoraggiava i free agent ad arrivare a New York” : Carmelo Anthony prova a spiegare il motivo per il quale diversi free agent non hanno mai preso i Knicks in considerazione per il proprio futuro: secondo Melo il problema era il caos dirigenziale che si respirava a New York New York è una delle piazze più importanti del panorama NBA. Giocare al Madison Square Garden è uno dei sogni di ogni ragazzo che prende in mano per la prima volta una palla a spicchi con l’obiettivo di entrare a ...

NBA – Coach Kerr sincero : “Cousins? Non abbiamo i soldi per confermarlo - sarà free agent” : Coach Kerr ha svelato il futuro di DeMarcus Cousins: il prossimo anno non sarà un giocatore dei Golden State Warriors. Non c’è abbastanza spazio nel salary cap per un rinnovo Coach Kerr lo aveva detto già in passato, questa potrebbe essere l’ultima stagione in cui il gruppo storico dei Golden State Warriors resterà unito. Dopo il rinnovo di Curry, in estate batteranno cassa Klay Thompson e Kevin Durant (dato per partente, ma ...

NBA - Porzingis e Rozier non rinnovano : saranno free agent a luglio : La free agency 2019 si arricchisce di due talenti importanti: Kristaps Porzingis e Terry Rozier. Nessuno dei due ha firmato, entro la deadline del 15 ottobre a mezzanotte italiana, il rinnovo con le ...

Mercato NBA – Terry Rozier verso la free agency : nessun accordo di rinnovo con i Celtics : Terry Rozier non rinnoverà il suo contratto con i Boston Celtics entro la scadenza del 15 ottobre: il cestista vorrebbe un rinnovo a cifre molto più alte di quelle offerte dalla franchigia Terry Rozier e i Boston Celtics non sono riusciti a trovare un accordo per il rinnovo di contratto e, con grande probabilità, non lo troveranno entro il 15 ottobre, termine ultimo per il rinnovo. Il playmaker che ha sostituito degnamente Kyrie Irving ...

NBA - niente free agency 2019 per Irving : "Resto a Boston" : L'ex Cleveland Cavaliers giura fedeltà ai Celtics: "Se volete avermi ancora qui, il mio piano è quello di rifirmare"

NBA - Kevin Durant diventa free agent nel 2019? : La stella con il 35 sulle spalle ha firmato a luglio il rinnovo con i Golden State Warriors fino al 2020, ma la seconda stagione è opzionale. "Non so cosa succederà nella prossima estate", racconta ...