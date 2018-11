Musica | Andrea Bocelli in concerto al Teatro Antico di Taormina

Lo Stato Sociale e Luca Genovese presentano “Andrea” la graphic novel in tour tra Musica e vignette : Il gruppo musicale Lo Stato Sociale inizia il nuovo viaggio tutto legato all'editoria in cui presenterà la graphic novel "Andrea" disegnata dall'artista Luca Genovese. Il 31 ottobre al Feltrinelli Comics Show sarà il primo appuntamento di un tour di dieci tappe del gruppo in concerto. Per raccontare una nuova storia italiana in musica, immagini e vignette.Continua a leggere