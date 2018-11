Dl Genova | Bucci | nuovo ponte sarà il regalo per il Natale 2019

Genova - Bucci : anche aziende straniere coinvolte nella ricostruzione : Il sindaco-commissario ha inviato 15 lettere ai potenziali interessati, anche se Aspi nono sarà fuori dalla partita anche per gli indenizi agli sfollati -

Ponte Genova : ecco le dieci imprese chiamate da Bucci per la ricostruzione : Il Gruppo Fagioli , Reggio Emilia, è uno dei principali operatori al mondo specializzati in macchinari complessi per sollevamento e spedizioni. Fincantieri non ha bisogno di presentazioni, leader ...

Dl Genova : Bucci - chiariremo rimborsi : ANSA, - Genova, 16 NOV - "Procederemo con un decreto apposito da collegare alla legge per chiarire la questione degli indennizzi per gli sfollati di ponte Morandi". Lo ha detto il sindaco di Genova e ...

Dl Genova - Bucci : ora pieni poteri lavoro : 15.15 "Con il voto del Senato il decreto Genova è legge. Continueremo a lavorare e adesso lo faremo con pieni poteri per arrivare all'obiettivo di demolire e ricostruire il ponte in tempi rapidi e certi".Così il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Bucci. Il decreto "risponde al 95% delle nostre richieste",dice Bucci.Ci sarà "negoziazione diretta senza pubblicazione per l'assegnazione dei lavori".A inizio dicembre "sceglieremo ...

Genova - Bucci : 'Demolizione del ponte Morandi dal 15 dicembre - il nuovo viadotto entro la metà del 2020' : La demolizione di ponte Morandi comincerà il 15 dicembre. Lo ha annunciato il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci: "Il mio piano prevede che il 15 dicembre potranno partire ...

Genova - il sindaco Bucci detta i tempi : "Demolizione ponte comincia il 15 dicembre" : Marco Bucci detta i tempi. Intervistato da Skytg24 il sindaco di Genova, nonché commissario alla ricostruzione, ha elencato le prossime tappe del percorso avviato dopo il crollo del ponte Morandi: "Il mio piano prevede che dal 15 dicembre potranno partire i lavori di demolizione. Noi abbiamo un progetto che prevede la partenza delle lettere d'invito, l'elaborazione dei dati e la scelta del progetto entro la fine di novembre. I lavori ...

Decreto Genova - conto alla rovescia : pronta la squadra di “Bucci-commissario” : Ad affiancare il primo cittadino nella struttura per la ricostruzione di ponte Morandi potrebbero essere 2 vice con profili “tecnici”

Dl Genova - Bucci : è necessario convertire il decreto in legge : Verona, 26 ott., askanews, - 'Nel decreto Genova, per quello che ne so io, gli emendamenti sono stati fatti, hanno inglobato tutte le richieste che abbiamo fatto noi, io ho partecipato alla stesura di ...

