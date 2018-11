Tumore al cervello grosso come un’arancia | bimba rischia di morire Salvata per miracolo

Lucy Moroney : per sedici mesi la lotta contro il Tumore al cervello. Aveva perso la mamma e la sorellina sei anni fa. Lo straziante ... : Il mondo è un posto molto peggiore senza di te e spero che mamma e Ruby si stiano prendendo cura di te ora'. 'Ti voglio bene Lucy lu lu e ho amato tutto di te. Mi dispiace di non aver potuto impedire ...

Muore a 11 anni per un Tumore al cervello - lo stesso male che ha ucciso la madre. La straziante lettera del papà : "Lucy, quando sei nata quasi 11 anni fa, io e la mamma abbiamo scelto il tuo nome, sapendo che il significato era luce. La tua luce è sempre stata molto luminosa, tesoro mio". Inizia così la straziante lettera che un padre dedica alla figlia, morta a 11 anni per un tumore cerebrale incurabile. L'uomo scrive su Facebook il suo dolore, raccontando che solo 6 anni prima, anche la madre della piccola era stata portata via dallo stesso ...

Medulloblastoma - scoperta una piccola molecola possibile arma contro il Tumore al cervello più frequente nei bambini : È migliaia di volte più piccola di un gene, ma sembra capace di eliminare il Medulloblastoma, il tumore al cervello più frequente nei bambini, e potrebbe permettere di usare un decimo delle dosi di chemio e radioterapia attualmente necessarie per trattarlo: è la minuscola molecola MiR-584-5p, scoperta dai ricercatori dell’UT Health San Antonio, di cui si parla in uno studio pubblicato sulla rivista Nature communications. Questa molecola agisce ...

Padova - un Tumore al cervello se la porta via a otto anni : Quella che si è consumata nelle scorse ore è una vera e propria tragedia [VIDEO]nella quale la vittima, ancora una volta, è una piccola bambina innocente. A soli otto anni, infatti, la piccola Aurora Nordio ha perso la vita dopo una lunga battaglia durata tre anni contro un tumore al cervello che l'ha colpita quando aveva appena cinque anni. Secondo quanto riferisce, tra gli altri, il sito Fanpage.it, è stata vittima di un neuroblastoma e si è ...

Canada : un cranio in 3D salva la vita ad un cane con un grave Tumore al cervello : Quando un piccolo dosso sulla testa di un bassotto di 9 anni cominciò a crescere rapidamente per diversi mesi, la vita del piccolo cane prese una brutta piega: Patches, si scopre, soffriva di un tumore osteochondrosarcoma multilobulare che era cresciuto così tanto da spingere pericolosamente sul cervello e sugli occhi. Normalmente, una procedura per rimuovere il tumore massiccio sarebbe tempestiva, costosa e molto pericolosa per un animale che ...

Lo operano di Tumore al cervello da sveglio a Livorno : "Durante l'intervento ci parlava delle figlie e delle sue partite a tennis" : Si chiama awake surgery e si tratta della neurochirurgia da svegli. A Livorno un paziente è stato sottoposto a questa delicata operazione per 6 ore, ma non solo, mentre i medici incidevano parte del cervello dell'uomo lui conversava con l'equipe. Lo racconta il Tirreno:Mentre il neurochirurgo, dopo aver aperto il cranio, asportava la lesione tumorale da un'area del cervello distante pochi millimetri dai centri di controllo del linguaggio, ...

Pensano sia intollerante al glutine ma ha un Tumore al cervello e muore a 18 mesi : “Addio piccola principessa” : Lavaya Howard, bimba di 18 mesi del Regno Unito, è morta a causa di un tumore al cervello, diagnosticato troppo tardi. I medici pensavano all'inizio che fosse intollerante al glutine. E' stata sottoposta a 40 interventi chirurgici ma non ce l'ha fatta: medici sotto indagine.Continua a leggere