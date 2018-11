Ponte dell' Immacolata 2018 | dove andare in Italia

Ascolti tv : 3 - 2 milioni di telespettatori per Tom Hanks e Spielberg con Il Ponte delle spie : Ascolti tv, Prime time La Rai con i suoi primi tre canali si prende l’intero podio della serata televisiva relegando Mediaset ai piazzamenti d’onore con Rai1 in testa che grazie al film Il Ponte delle spie si è aggiudicata gli Ascolti della prima serata. La pellicola di Steven spielberg con Tom Hanks è stata vista infatti da 3.233.000 telespettatori pari al 15,33% di share. Rai3 con Chi l’ha visto occupa il secondo posto della ...

Ascolti TV | Mercoledì 14 novembre 2018. Il Ponte delle Spie 15.3%. Chi l'ha Visto (11.8%) meglio di Coliandro (10.9%). Chiambretti 4.7%. X Factor su Tv8 (3.6%) doppia Saviano sul Nove (1.6%)

Il Ponte delle Spie Nella serata di ieri, Mercoledì 14 Novembre 2018, su Rai1 il film in prima tv Il Ponte delle Spie ha conquistato 3.244.000 spettatori pari al 15.3% di share. Su Canale 5 il film Matrimonio a Parigi ha raccolto davanti al video 2.463.000 spettatori pari all'11.1% di share. Su Rai2 la prima puntata della nuova stagione de L'Ispettore Coliandro ha interessato 2.472.000 spettatori pari al 10.9% di share.

Il Ponte delle spie - trama cast e curiosità del film con Tom Hanks : Steven spielberg dirige Tom Hanks nel film del 2015 Il ponte delle spie (Bridge of spies) ambientato durante glia nni della Guerra fredda e in onda su Rai1 mercoledì 14 novembre alle 21.25 Il ponte delle spie, trailer Il ponte delle spie, trama Il ponte delle spie racconta la storia di James Donovan (Tom Hanks), un famoso avvocato di Brooklyn che si ritrova al centro della Guerra Fredda quando la CIA lo ingaggia per un compito quasi ...

Cosa vedere stasera in Tv : su Rai 1 c'è «Il Ponte delle spie» : stasera su Rai 1 alle ore 21:25 andrà in onda il film Il ponte delle spie , pellicola d'azione del 2015 diretto da Steven Spielberg . La sceneggiatura è stata scritta da Matt Charman insieme ai ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 14 novembre 2018. Su Rai1 Tom Hanks in «Il Ponte delle Spie» : Tom Hanks in Il ponte delle Spie Rai1, ore 21.25: Il ponte delle Spie – 1^Tv Free Film di Steven Spielberg del 2015, con Tom Hanks, Mark Rylance. Prodotto in Usa. Durata: 135 minuti. Trama: La vera storia di James Donovan, un avvocato che si ritrova coinvolto negli eventi della Guerra fredda quando la Cia gli assegna la missione quasi impossibile di negoziare la liberazione di un pilota americano. Rai2, ore 21.20: L’Ispettore ...

Il Ponte delle spie film stasera in tv 14 novembre : cast - trama - curiosità - streaming : Il ponte delle spie è il film stasera in tv mercoledì 14 novembre 2018 in onda in prima serata su Rai 1. La pellicola diretta da Steven spielberg ha come protagonista Tom Hanks. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Il ponte delle spie film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Bridge of spies USCITO IL: 16 dicembre ...

