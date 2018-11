Olio extravergine | un alleato naturale contro le malattie infiammatorie intestinali

Maltempo : dimezzata la produzione di Olio extravergine di oliva : Con una produzione praticamente dimezzata per il crollo vicino al 40% dei raccolti, è l’olio extravergine di oliva Made in Italy a subire quest’anno gli effetti più pesanti del cambiamento climatico con l’ultima ondata di Maltempo che, con il vento, non solo ha spazzato via le olive dagli alberi ma ha sradicato e spaccato migliaia di ulivi anche secolari. E’ quanto emerge dal primo bilancio della Coldiretti che ha convocato la task force ...

Olio extravergine italiano - è un anno negativo : i prezzi aumenteranno : Per l'Olio italiano sarà un'annata negativa. Dopo un 2017 di abbondanza, con 428.000 tonnellate di Olio, quest'anno si superano appena le 260.000. Il calo è del 38% ma si tratta di una stima ...

Olio extravergine : qualità elevata e calo contenuto delle produzioni : che prevede degustazioni, cooking show , convegni, escursioni, cene e spettacoli in collaborazione con Santi Vinai, la tre giorni di festa nel centro storico della città organizzata dall'associazione ...

La Sagra dell'Olio extravergine d'Oliva a Ragalna - Date 2018 : Spettacoli, concerti e intrattenimenti incorniciano una speciale kermesse che affonda le proprie radici nel culto della terra e nel duro lavoro nei campi degli antenati, per i quali la Sagra dell'...

Scoperta nell’Olio extravergine d’oliva italiano la sostanza che combatte e e previene i tumori intestinali : “Risultato straordinario” : “I risultati strabilianti dello studio sostenuto dall’Airc e condotto dal prof. Antonio Moschetta dell’Università degli Studi di Bari testimoniano come il consumo quotidiano di olio extravergine d’oliva italiano sia un toccasana per la vita di tutti noi: per questo abbiamo il dovere di tutelare sempre questo importantissimo prodotto”. È molto soddisfatto il Presidente di ITALIA OLIVICOLA, la prima organizzazione dell’olivicoltura italiana, ...

Olio extravergine e tumori all’intestino : i risultati di una ricerca scientifica : L’ Olio extravergine di oliva potrebbe avere un’azione positiva sull’insorgenza dei tumori dell'intestino. A dimostrare questa incredibile proprietà benefica sono stati i risultati emersi da una recente ricerca condotta dall' Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro). Lo studio, nello specifico, è stato condotto da un gruppo di ricercatori di Bari guidati dal professor Antonio Moschetta dell'università Aldo Moro e sarà pubblicato ...

Pan'Olio - a Panicale il festival dell'Olio extravergine di oliva del Trasimeno : Durante la due giorni di Panicale, autentico scrigno dell'Umbria, sarà possibile degustare i migliori prodotti del territorio seguendo un percorso a tappe e partecipare a spettacoli teatrali, ...

Olio extravergine di oliva a meno di 4 euro? I produttori : 'E' manipolato' : ... la nuova organizzazione che unisce il 50% dei produttori italiani, nata dalla fusione di Cno e Unasco e presentata in una manifestazione con diversi rappresentanti del governo e del mondo agricolo. '...

Olio tunisino - triplica l'invasione : l'Ue fa crollare il nostro extravergine : Avete presente l' Olio extravergine di oliva ? Quello italiano, stimato in tutto il mondo. Beh: secondo la Coldiretti è in grave pericolo. Non solo perché è calata del 38% la raccolta delle olive ...