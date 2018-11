Massa | sette arresti per estorsione a imprenditori locali Per tre l’aggravante del

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 novembre 2018) Ci sono anche due persone vicine alla camorra e un’altra a una cosca calabrese, con una condanna definitiva per 416bis, tra le persone arrestate dai Carabinieri diCarrara. L’indagine è stata coordinata dal pm della Dda di Genova Federico Manotti. L’accusa nei loro confronti è diaggravata dal metodo mafioso. In totale però sono statele ordinanze di custodia cautelare eseguite dai militari dell’Arma, cinque in carcere e due ai domiciliari. Per gli inquirenti si tratta di una rete malavitosa che avrebbe messo in piedi un giro di estorsioni nei confronti di almeno tre persone, trae direttori di banca del territorio. Un’operazione che ha coinvolto non solo la provincia toscana. I carabinieri hanno eseguito anche una serie di perquisizioni anche in Campania e nella zona del varesotto, alla ricerca di elementi utili per le ...