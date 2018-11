Centro Italia | scossa di terremoto moderata tra Accumuli e Amatrice - 15 novembre 2018

La dieta Mediterranea al Centro della Settimana della cucina italiana : Ma la politica ha capito troppo tardi il valore della promozione integrata, ora la facciamo anche con l'accorpamento al Mipaaft del turismo. E lo facciamo coi i privati, e quando si lavora insieme ...

La follia della Nazionale italiana - Allan ‘scartato’ : Mancini rinuncia ad un Centrocampista incredibile ed il calciatore lancia frecciate : Stagione fino al momento straordinaria per il centrocampista Allan, il calciatore sta trascinando il Napoli con grandi prestazioni. Grande professionalità, al ritiro del Brasile è arrivato per primo, prima convocazione in Nazionale ed un sogno realizzato: “sto vivendo un sogno – ha detto oggi Allan nel ritiro del Brasile -. Far parte di una Nazionale con cosi’ tanti campioni e’ un riconoscimento molto importante di ...

Berlusconi : 'Italiani hanno preso un abbaglio' - ipotizza mandato a Centrodestra o elezioni : Forza Italia è chiamata a risalire la china. Lo deve fare riparte dai giovani ed è da un congresso a loro dedicato a Roma che Silvio Berlusconi rilascia parole che, come al solito, fanno discutere. Il punto di vista espresso va a toccare vari temi: da quelli legati alla stretta attualita' ad altri che si proiettano nel futuro del partito. Oggi il movimento forzista non comanda più una coalizione di centrodestra che non è detto esista ancora, ...

Ecomondo 2018 - Dasty - la cooperativa veronese muove verso il Centro Italia : Dasty , una delle migliaia di società presenti a Ecomondo 2018 , la grande fiera green che si è svolta alla Fiera di Rimini dal 6 al 9 novembre 2018, è una società cooperativa veronese nata negli anni ...

Meteo oggi : Nord Italia tra nebbie e deboli piogge - tanto sole al Centro Sud : Meteo oggi - Italia divisa in due, nebbie e deboli piogge al Nord, tanto sole al Centro Sud. Meteo oggi - L'Italia risulta attualmente interessata da una modesta rimonta anticiclonica. Tuttavia il...

Centrodestra - il sondaggio che consegna Roma a Matteo Salvini : i numeri che affossano Forza Italia : Sarà anche un gioco, il sondaggio organizzato su centro-destra.it sul prossimo candidato sindaco di Roma, ma alla fine il risultato rischia di togliere il sonno a più di un dirigente di Forza Italia. ...

I calciatori italiani all’estero – Vincenzo Grifo - Centrocampista dell’Hoffenheim : Vincenzo Grifo è un calciatore italiano, centrocampista dell’Hoffenheim. Nato a Pforzheim e originario di Naro (provincia di Agrigento), cresce calcisticamente nella squadra della sua città natale, prima di approdare nel luglio 2011 al Karlsruhe, club di 2. Bundesliga. Nel luglio 2012 passa a parametro zero all’Hoffenheim, che lo inserisce inizialmente nella rosa della seconda squadra, che disputa la Regionalliga Südwest. Firma ...

Dl Genova - in Senato dubbi su coperture. E spunta condono per Centro Italia : ... come previsto a legislazione vigente, nonché ai casi previsti dalle norme regionali attuative dell'intesa tra Stato, regioni e enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia ...

Decreto Genova - in testo anche sanatoria per Centro Italia - : Dopo il via libera della Camera, il Decreto Genova è all'esame del Senato. Dalle pieghe del testo emerge intanto una possibilità di sanatoria anche per gli edifici dei comuni colpiti dal terremoto del ...

Thomas Bach in Italia : incontri con Malagò - Giorgetti e Mattarella. Riforma dello sport al Centro : Thomas Bach, Presidente del Comitato Olimpico Internazionale, è arrivato a Roma per due giorni ricchi di incontri. Oggi il numero 1 dello sport internazionale ha incontrato Giovanni Malagò (Presidente del Coni) e poi Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport. Domani Bach sarà ricevuto in udienza privata da Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica. Al centro dei vari discorsi ci saranno ...

Dl emergenze - non solo Ischia : sanatoria su Centro Italia. M5s : “Non è premio abusi”. E il governatore Pd plaude : “Vogliono farci passare come il partito del condono, ma sulla pelle dei cittadini, perché quella norma la chiedono i sindaci dei territori con le ricostruzioni al palo da due anni. Lo stesso Pd e pure Leu che ora puntano il dito a luglio avevano proposto una sanatoria a maglie ben più larghe, estesa anche alle nuove costruzioni”. Patrizia Terzoni è la deputata marchigiana del M5S firmataria, con il collega Tullio Patassini (Lega), di un ...

Nel decreto Genova spunta anche il condono edilizio per il Centro Italia : Un altro condono, per un altro terremoto. Sempre introdotto con emendamenti inseriti alla Camera nel decreto Genova. Una sanatoria applicabile nelle zone del Centro Italia colpite dal sisma del 2016. Con un limite di tolleranza del 20% della cubatura esistente: di fatto, significa che è possibile sanare non solo piccole difformità ma anche situazioni più complesse, come la chiusura di un balcone o, persino, l’aggiunta di un ...

Matteo torna a casa : il piano europeo di Forza Italia per riportare Salvini nel Centrodestra e in maggioranza col Ppe : "Vogliamo che la Lega torni a far parte a pieno titolo del centrodestra, consideriamo contro natura il matrimonio con il M5S, litigano su tutto, sono un po' come i separati in casa". Appena arrivato al congresso del Ppe a Helsinki, Antonio Tajani rimugina sul caos di governo a Roma e sbotta. Dietro lo sfogo, l'idea, forse un sogno, per alcuni in Forza Italia è un vero e proprio piano di lavoro, pur complicato: far entrare gli eurodeputati ...

Condono non solo a Ischia - anche il Centro Italia ha la sua sanatoria : Non c'è solo Ischia. C'è un altro Condono per un altro terremoto. anche se il Governo non vuole che lo si chiami così, nel decreto Genova spunta una sanatoria edilizia anche per i 140 Comuni colpiti dal terremoto del 2016: Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Lo scrive il Sole24Ore.Sarà quindi possibile mettere in regola una serie di interventi edilizi realizzati senza alcuna autorizzazione pagando una sanzione fino a 5 ...